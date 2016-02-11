Полиция пресекла деятельность преступной группы, обналичившей с помощью незаконных банковских операций свыше 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД Московской области.

«Пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях. Установлено, что организатором схемы по отмыванию денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм, привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании безналичных активов», — говорится в сообщении.

В целях придания легального вида совершаемым операциям с клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг. Денежные средства перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета.

После получения наличных денег подозреваемые передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между членами группы и тратили на личные нужды. Незаконно было обналичено более 2 млрд рублей, уточнила пресс-служба.

Было проведено 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории Москвы и Московской области, Иркутска, Тамбова. В ходе мероприятий изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы фирм-однодневок, банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей.



Всем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.