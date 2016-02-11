Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует полностью обновить бланки ОСАГО, существенно усилив степень их защиты. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс. По его словам, такую работу союз проводит с Гознаком, который осуществляет печать полисов ОСАГО.

«Дорожная карта» предполагает, что к 1 июля 2016 года одномоментно все бланки будут заменены. Эта мера позволит вывести из обращения поддельные полисы, а также усложнит возможность изготовления нового фальсификата и заставит задуматься страхователей покупать ли сейчас поддельный полис, так как после 1 июля его придется приобретать снова», — пояснил Юргенс.

Как сообщил РБК исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, союз собирается заменить все бланки полисов ОСАГО, в том числе действующие. Решение было принято в четверг на заседании президиума РСА.

Как подчеркивают в союзе, также планируется усилить меры по борьбе с системой распространения фальшивок. «Уже снято с делегирования 41 доменное имя, заблокировано 19 хостинг-аккаунтов, нарушения устранены на 11 ресурсах, заблокировано 104 аккаунта в социальных сетях, заблокировано 73 группы в социальных сетях, заблокировано 2 рекламных объявления в Яндекс.Директ, ведущих на мошеннические ресурсы, удалено 192 публикации на форумах и досках объявлений», — говорится в сообщении союза.

Кроме того, фактором минимизации распространения подделок должна стать совместная работа с ГИБДД по проверке полисов ОСАГО с использованием системы автоматической фиксации нарушений. Юргенс уточнил, что на начальном этапе пилотного проекта будет проверяться наличие полисов у водителей, которые уже допустили нарушение правил дорожного движения.