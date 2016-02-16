Сбербанк России рассчитывает в ближайшее время решить проблему реструктуризации валютных ипотечных кредитов, сообщил глава банка Герман Греф, отвечая на вопросы журналистов.
«У нас очень небольшое количество валютных ипотечников — около 2 тысяч человек. Мы предложили различные варианты и реструктуризации, и конвертации. У нас приняты типовые условия для заемщиков, соответствующие определенным критериям. Поставлена задача в ближайшее время эту тему закрыть», — сказал глава Сбербанка.
Он подчеркнул, что с каждым из заемщиков ведется индивидуальное обсуждение условий реструктуризации. «С каждым из заемщиков ведется индивидуальная работа», — указал Греф.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 28 357,07 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 210,20 млрд, кредитный портфель — 18 594,81 млрд, обязательства перед населением — 12 634,09 млрд.