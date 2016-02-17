Райффайзенбанк, в октябре продавший дочерний пенсионный фонд «Райффайзен» группе «Бин» Микаила Шишханова, раскрыл цену сделки — она обеспечила банку почти 7 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на его отчетность.

Такая цена соответствует 20% активов фонда — на начало октября у НПФ «Райффайзен» было 30 млрд рублей накопительных и почти 5 млрд рублей корпоративных пенсий. В группе «Бин» стоимость и условия сделки с НПФ «Райффайзен» (сейчас — «Сафмар») не комментируют, но источник, близкий к покупателю, подтвердил цену.

20% — это «рыночная цена за чистый фонд» и это еще «не предел — цены доходили и до 30%», пояснили изданию гендиректора двух НПФ, пару лет назад поменявших владельцев, и консультант по пенсионным сделкам M&A.



Никогда ранее условия по сделкам с НПФ не раскрывались, несмотря на то что более десятка крупных НПФ за последние пять лет сменили владельцев. Большинство сделок прошло вне правового поля — фонд был некоммерческой организацией, которую продать было невозможно, поэтому условия продажи были непубличными. Теперь фонды акционированы.

«Продажа НПФ «Райффайзен» — первая и единственная на российском рынке сделка, которая была проведена в рамках нового пенсионного регулирования — с предварительным согласованием регулятора и на основании положения ЦБ о требованиях к финансовому состоянию приобретателя акций», — указывает гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.

В группе «Бин» рассчитывают «на рост активов за счет развития негосударственных пенсионных программ», а также — на отмену «пенсионного моратория». «При возвращении накопительной пенсии за счет роста фонда и получения (комиссионного. — Прим. ред.) вознаграждения фондом окупаемость вложения составит до 10 лет», — заявил представитель группы «Бин».

Многие из владельцев НПФ, покупавших фонды в последние годы, собирались зарабатывать по-другому: они расценивали НПФ не столько как бизнес по управлению активами, сколько как источник финансирования для своих проектов.