Робо-эдвайзинг — это предоставление услуг по консультированию относительно инвестиционной стратегии компьютером, который может посоветовать, какие активы покупать или продавать

Банк России видит потенциальную угрозу в распространении робо-эдвайзеров (системы компьютерного инвестиционного консультирования. — Прим. ред.), заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

«Новое направление, за которым начали следить регуляторы всего мира, и это направление уже создало определенные проблемы, — это робо-эдвайзинг, то есть предоставление услуг по консультированию относительно инвестиционной стратегии компьютером, который может посоветовать, какие активы покупать, какие продавать, как спланировать свои траты. А компьютер делает это лучше, чем любой консультант», — сказал Швецов на полях VIII Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы.

«Мы как регулятор будем сталкиваться с проблемой, когда большие игроки будут давать одинаковые советы большому числу людей. Это будет влиять на рынок, потому что рынок стабилен, когда в нем много игроков с разными инвестиционными стратегиями. Когда много игроков с одной инвестиционной проблемой — это катастрофа. Валидация таких программ — это задача регулятора», — пояснил первый зампред ЦБ.

Кроме того, по его словам, потенциальную угрозу представляет вмешательство в работу робо-эдвайзера. В результате кибератаки компьютер дает неправильные советы, возникает возможность инсайдерской торговли.

«Если я посылаю вирус и знаю, что он будет советовать продавать акции «Газпрома», я продам их первым, открою короткую позицию и на этом заработаю. Поэтому вмешательство в работу робо-эдвайзеров будет порождать новые типы мошенничества», — пояснил Швецов.