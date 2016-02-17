ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации

Обязательные нормативы ЦБ в январе нарушили 23 банка и три НКО. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Один банк впоследствии был лишен лицензии.

Столичный банк «Екатерининский» на протяжении 17 дней нарушал сразу несколько обязательных нормативов: норматив достаточности капитала (Н1), норматив достаточности базового капитала (Н1.1), основного капитала (Н1.2), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), а также норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1). Напомним, что банк становится нарушителем нормативов второй месяц подряд.

Альта-Банк, лицензия которого была отозвана 8 февраля, нарушил в январе норматив мгновенной ликвидности (Н2, пять дней), норматив текущей ликвидности (Н3, 11 дней) и норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1, восемь дней).

Подконтрольный АСВ «Российский Капитал» три дня (19, 20 и 21 января) нарушал норматив текущей ликвидности Н3. К началу февраля ситуация исправилась, на начало месяца значение норматива составило 61,4% (при минимуме 50%). Банк входил в список нарушителей в августе 2015 года, тогда им не соблюдался норматив достаточности капитала (Н1).

Санкт-Петербургский Экси-Банк становится нарушителем нормативов впервые, 30 и 31 января банком был нарушен норматив достаточности основного капитала (Н1.2), значение которого в эти дни составило 5,84%. На начало февраля ситуация не выправилась, значение норматива по-прежнему осталось на уровне 5,84% (при минимально установленных 6%).

Столичный Банк Инноваций и Развития на протяжении 14 дней января нарушал норматив достаточности основного капитала (Н1.2). Ранее банк в список нарушителей не попадал.

Росавтобанк второй месяц подряд становится нарушителем обязательных нормативов ЦБ. В январе банк на протяжении 10 дней не соблюдал норматив достаточности капитала (Н1), в течение 16 дней банком был нарушен норматив основного капитала (Н1.2), один день — норматив текущей ликвидности (Н3), семь дней — норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7). На начало февраля значение показателя Н1 составило 8,08% (с вводом с 1 января 2016 года новых стандартов базельского комитета по банковскому надзору минимальный уровень норматива Н1.0 был снижен с 10% до 8%), Н1.2 — 5,99% (при минимуме 6%), Н3 — 51,56% (при минимуме 50%), Н7 — 729,55% (при максимально допустимом значении 800%).

«Экспресс-Волга» (бывшая «дочка» лишившегося лицензии столичного Пробизнесбанка, ныне проходящая процедуру финансового оздоровления при участии Совкомбанка) 22 января нарушил норматив мгновенной ликвидности Н2, значение которого в этот день составило 12,02% (при минимально допустимом значении 15%), также 15 января банк нарушил норматив текущей ликвидности Н3, значение которого в этот день равнялось 48,21% (при минимуме 50%).

Таганрогбанк в течение 14 дней нарушал норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1). В декабре банк уже нарушал данный норматив, при этом все остальные нормативы исполняются с запасом. Отметим также, что капитал банка по состоянию на 1 февраля составил 308,9 млн рублей, хотя месяцем ранее опускался ниже 250 млн рублей.

Крайинвестбанк, финансовым оздоровлением которого с декабря 2015 года занимается РНКБ, в течение 15 дней нарушал норматив достаточности базового капитала (Н1.1) и норматив достаточности основного капитала (Н1.2).

НКО «ИР-Кредит» (до недавнего времени работала в статусе банка и носила наименование Иронбанк) в течение 10 дней нарушала норматив текущей ликвидности (Н3).

Установленное Банком России значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) кредитными организациями АО «Генбанк» и ООО «Банк БЦК-Москва» соблюдалось, но показатели были ниже уровня 5,5% в течение 11 дней и одного дня соответственно. С 1 января значение норматива Н1.1 должно быть не менее 4,5%.

В остальном список нарушителей остается относительно стабильным, исключением стал лишь Тимер Банк, не вошедший в список в связи с отсутствием отчетности банка за январь на сайте Банка России. В январе нормативы не соблюдали также Социнвестбанк, КБ «Пойдем!», самарский банк «Солидарность», Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Московский Областной Банк, Инресбанк, Финанс Бизнес Банк, Рост Банк, «Бинбанк Кредитные Карты», банк «Таврический» и НБ «Траст», а также РНКО «Вест» и НКО «Континент Финанс».

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.