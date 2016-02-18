Промсвязьбанк планирует расширить правление, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к банку, а также два человека, знакомых с его руководством. По словам одного из собеседников, в правление могут войти сразу два новых человека, а число топ-менеджеров увеличится с пяти до семи человек.

Это инициатива акционера банка — Дмитрия Ананьева, который в декабре прошлого года решил вернуться к оперативному управлению банком и занял должность предправления. Артем Констандян, возглавлявший банк с 2010 года, сначала остался в должности первого заместителя, а теперь покинул банк.

Ананьев хочет обновить и усилить команду, улучшить корпоративное управление, поэтому он ищет новых людей, объясняет человек, близкий к банку. Сколько новых менеджеров появится в банке, пока вопрос открытый, указывает он. На рынке много кадров, у акционеров есть возможность выбирать — много достойных людей ищут работу, говорит другой собеседник «Ведомостей».

«Мы усиливаем команду, в том числе привлекая высококлассных специалистов в правление. Сейчас ведем переговоры с ведущими европейскими банкирами», — подтвердил представитель Промсвязьбанка.

В правление Промсвязьбанка может войти Йоханн Йонах, бывший топ-менеджер Райффайзенбанка и Альфа-Банка, говорит человек, близкий к банку. По его словам, он будет курировать вопросы интеграции банков, которые Промсвязьбанк приобрел или получил на санацию в 2015 году.

Знакомый Йонаха подтвердил, что тот вел переговоры с Промсвязьбанком о руководящей должности. Сейчас решаются вопросы о согласовании его кандидатуры с ЦБ, говорит человек, близкий к Промсвязьбанку.

Йонах много лет работал в группе Raiffeisen, в 2006—2008 годах руководил российским Райффайзенбанком. После этого до осени 2011-го возглавлял совет директоров Альфа-Банка.

По словам знакомого Йонаха, он профессионал с хорошим опытом: в 2006—2007 годах шел процесс объединения Импэксбанка с Райффайзенбанком, и Йонах его курировал.

Вопросы интеграции для Промсвязьбанка актуальны, напоминают «Ведомости»: в 2015 году Дмитрий и Алексей Ананьевы приобрели три банка. Это Первобанк (сделка по обмену акциями), Автовазбанк (санация) и «Возрождение» (прямая покупка). Все три банка планируется интегрировать в Промсвязьбанк; «Возрождение» планируется объединить с Промсвязьбанком в долгосрочной перспективе.

Аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева указывает, что у Промсвязьбанка небольшой опыт в консолидации крупных банковских активов. В прошлый кризис Промсвязьбанк приобрел Ярсоцбанк, банк «Нижний Новгород» и Волгапромбанк, но это были небольшие банки, говорит Артемьева.