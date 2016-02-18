Промсвязьбанк планирует расширить правление, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к банку, а также два человека, знакомых с его руководством. По словам одного из собеседников, в правление могут войти сразу два новых человека, а число топ-менеджеров увеличится с пяти до семи человек.
Это инициатива акционера банка — Дмитрия Ананьева, который в декабре прошлого года решил вернуться к оперативному управлению банком и занял должность предправления. Артем Констандян, возглавлявший банк с 2010 года, сначала остался в должности первого заместителя, а теперь покинул банк.
Ананьев хочет обновить и усилить команду, улучшить корпоративное управление, поэтому он ищет новых людей, объясняет человек, близкий к банку. Сколько новых менеджеров появится в банке, пока вопрос открытый, указывает он. На рынке много кадров, у акционеров есть возможность выбирать — много достойных людей ищут работу, говорит другой собеседник «Ведомостей».
«Мы усиливаем команду, в том числе привлекая высококлассных специалистов в правление. Сейчас ведем переговоры с ведущими европейскими банкирами», — подтвердил представитель Промсвязьбанка.
В правление Промсвязьбанка может войти Йоханн Йонах, бывший топ-менеджер Райффайзенбанка и Альфа-Банка, говорит человек, близкий к банку. По его словам, он будет курировать вопросы интеграции банков, которые Промсвязьбанк приобрел или получил на санацию в 2015 году.
Знакомый Йонаха подтвердил, что тот вел переговоры с Промсвязьбанком о руководящей должности. Сейчас решаются вопросы о согласовании его кандидатуры с ЦБ, говорит человек, близкий к Промсвязьбанку.
Йонах много лет работал в группе Raiffeisen, в 2006—2008 годах руководил российским Райффайзенбанком. После этого до осени 2011-го возглавлял совет директоров Альфа-Банка.
По словам знакомого Йонаха, он профессионал с хорошим опытом: в 2006—2007 годах шел процесс объединения Импэксбанка с Райффайзенбанком, и Йонах его курировал.
Вопросы интеграции для Промсвязьбанка актуальны, напоминают «Ведомости»: в 2015 году Дмитрий и Алексей Ананьевы приобрели три банка. Это Первобанк (сделка по обмену акциями), Автовазбанк (санация) и «Возрождение» (прямая покупка). Все три банка планируется интегрировать в Промсвязьбанк; «Возрождение» планируется объединить с Промсвязьбанком в долгосрочной перспективе.
Аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева указывает, что у Промсвязьбанка небольшой опыт в консолидации крупных банковских активов. В прошлый кризис Промсвязьбанк приобрел Ярсоцбанк, банк «Нижний Новгород» и Волгапромбанк, но это были небольшие банки, говорит Артемьева.Рано или поздно потребуется и новая кандидатура на пост предправления Промсвязьбанка, уверены два собеседника «Ведомостей». Очевидно, что акционер, управляющий банком, — это временная мера, говорит один из них.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевыми направлениями работы традиционно являются кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. В середине января 2018 года Минфин официально объявил о создании на базе Промсвязьбанка опорного банка для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. С марта 2018 года владельцем почти 100% акций Промсвязьбанка выступало АСВ. В мае 2018 года почти 100% акций банка были переданы в государственную казну.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 1 694,09 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 130,74 млрд, кредитный портфель — 760,41 млрд, обязательства перед населением — 287,31 млрд.