Глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев на встрече с коллективом в четверг объявил о своем предстоящем уходе с поста председателя госкорпорации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Между тем Кремль пока не комментирует возможную отставку Дмитриева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы сообщим вам», — сказал он, отвечая на вопрос, было ли принято решение по руководству ВЭБа, передает РИА Новости.



В среду источник Банки.ру на банковском рынке рассказал, что заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Горьков перейдет на работу во Внешэкономбанк и возглавит госструктуру уже на этой неделе. «Буквально завтра-послезавтра», — заявил собеседник портала, отвечая на вопрос о сроках перехода Горькова в ВЭБ.

Ранее СМИ сообщали, что в рамках реформы Внешэкономбанка его глава Владимир Дмитриев может быть заменен на другого менеджера, в качестве одного из возможных претендентов на эту должность называлась кандидатура Горькова.

При этом в конце января газета «Ведомости» писала, что вопрос о возможной отставке Дмитриева был снят после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, который подтвердил полномочия председателя ВЭБа и пообещал поддержку.