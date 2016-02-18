В нескольких отделениях Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге в четверг, 18 февраля, проходят следственные действия.



Как сообщили порталу Банки.ру в пресс-центре Райффайзенбанка, данные мероприятия связаны с деятельностью клиентов.

«Обыски в офисах Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге на Садовой, д. 10 и Мойке, д. 36 связаны с выемкой клиентских документов. Осуществление данных следственных действий связано исключительно с деятельностью отдельных компаний — клиентов банка, подозреваемых в совершении противоправных операций. Райффайзенбанк активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации», — сообщили в пресс-службе.

В ней отметили, что в офисах на Садовой и на Мойке временно приостановлено обслуживание клиентов. Ближайшее отделение «Невское» по адресу: Стремянная, д. 21/5 и другие отделения банка в Петербурге работают в обычном режиме.

По данным «Фонтанки» , следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По информации издания, в рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили в декабре обыски в Невском Банке и Турбобанке.

Как пояснили «Фонтанке» в Главном следственном управлении Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».

