Порядок докапитализации банков за счет облигаций федерального займа предложено в очередной раз подкорректировать. Как рассказали газете «Коммерсант» источники, знакомые с ситуацией, планируются поблажки по санкциям за нарушение такого условия программы, как запрет на увеличение фонда оплаты труда (ФОТ) банка — получателя господдержки.
«Предполагается, что правила АСВ будут дополнены пунктом, по которому в случае, если банк — участник (программы) ОФЗ участвует в санации других игроков, то совет директоров АСВ может не штрафовать его за нарушение ограничения по ФОТ», — поясняет один из собеседников газеты («Коммерсант» уточняет, что штраф составляет до 2% от номинала предоставленных ОФЗ). Речь идет не только о санации банков, добавляет другой источник. «Послабление будет распространяться и на те случаи, когда план санации утверждается решением правительства РФ, то есть в отношении предприятий», — поясняет он.
Формально поправка даст потенциальные преимущества всем банкам — получателям ОФЗ, имеющим еще и статус санаторов. Но самым явным ее бенефициаром является банк «Российский Капитал», который как раз и санирует не только банки, но и предприятия (в частности, СУ-155), отмечает издание.
Банк уже нарушил условия по ФОТ, что подтверждается его отчетностью на 1 января 2016 года по РСБУ, опубликованной на этой неделе. Из нее следует, что по итогам 2015 года уровень ФОТ в нем вырос на 26,8%, до 1,75 млрд рублей, в то время как среднее количество сотрудников, по данным ежеквартальной отчетности за год, уменьшилось ровно на одного человека (до 2,16 тыс. человек). Кроме «РосКапа», размер ФОТ вырос лишь у Совкомбанка (на 5,2%) и у Абсолют Банка (на 10,1%), но они уже выполнили требование по самостоятельной докапитализации, и, согласно условиям программы, ограничение на них больше не действует. Еще на 15,2% вырос ФОТ у банка «ФК Открытие», но к нему присоединялся «Петрокоммерц», так что рост ФОТ технический и нарушением не является. У остальных банков — получателей ОФЗ, имеющих статус санаторов, ФОТ колебался в рамках погрешности или только сокращался.
В «Российском Капитале» накануне не стали комментировать тему нарушения ограничения по ФОТ и поправок АСВ. В АСВ также не смогли прокомментировать ни повестку, ни итоги заседания совета директоров, ни саму ситуацию с нарушением ограничений.«Коммерсант» напоминает, что получить возможность увеличивать ФОТ «РосКап» начал пытаться после смены топ-менеджмента (прихода команды из Банка Москвы). Ранее источники газеты сообщали, что с июня, когда экс-глава Банка Москвы Михаил Кузовлев возглавил «Российский Капитал», он привел в банк более 130 человек, из которых 100 — топ-менеджеры, и полностью сменил состав правления. «Такая поправка закономерна: по сравнению со старым «Российским Капиталом» функционал обновленного банка существенно расширился (имеется в виду участие «Российского Капитала» в санации банков, не нашедших рыночных инвесторов, или в период до их выбора, а также санация СУ-155. — Прим. «Коммерсанта»), и это не могло не повлечь роста ФОТ», — говорит собеседник газеты в одном из профильных ведомств, попросивший об анонимности.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 244,25 млрд рублей (38-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,44 млрд, кредитный портфель — 98,78 млрд, обязательства перед населением — 75,65 млрд.