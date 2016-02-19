Порядок докапитализации банков за счет облигаций федерального займа предложено в очередной раз подкорректировать. Как рассказали газете «Коммерсант» источники, знакомые с ситуацией, планируются поблажки по санкциям за нарушение такого условия программы, как запрет на увеличение фонда оплаты труда (ФОТ) банка — получателя господдержки.

«Предполагается, что правила АСВ будут дополнены пунктом, по которому в случае, если банк — участник (программы) ОФЗ участвует в санации других игроков, то совет директоров АСВ может не штрафовать его за нарушение ограничения по ФОТ», — поясняет один из собеседников газеты («Коммерсант» уточняет, что штраф составляет до 2% от номинала предоставленных ОФЗ). Речь идет не только о санации банков, добавляет другой источник. «Послабление будет распространяться и на те случаи, когда план санации утверждается решением правительства РФ, то есть в отношении предприятий», — поясняет он.

Формально поправка даст потенциальные преимущества всем банкам — получателям ОФЗ, имеющим еще и статус санаторов . Но самым явным ее бенефициаром является банк «Российский Капитал», который как раз и санирует не только банки, но и предприятия (в частности, СУ-155), отмечает издание.

Банк уже нарушил условия по ФОТ, что подтверждается его отчетностью на 1 января 2016 года по РСБУ, опубликованной на этой неделе. Из нее следует, что по итогам 2015 года уровень ФОТ в нем вырос на 26,8%, до 1,75 млрд рублей, в то время как среднее количество сотрудников, по данным ежеквартальной отчетности за год, уменьшилось ровно на одного человека (до 2,16 тыс. человек). Кроме «РосКапа», размер ФОТ вырос лишь у Совкомбанка (на 5,2%) и у Абсолют Банка (на 10,1%), но они уже выполнили требование по самостоятельной докапитализации, и, согласно условиям программы, ограничение на них больше не действует. Еще на 15,2% вырос ФОТ у банка «ФК Открытие», но к нему присоединялся «Петрокоммерц», так что рост ФОТ технический и нарушением не является. У остальных банков — получателей ОФЗ, имеющих статус санаторов, ФОТ колебался в рамках погрешности или только сокращался.

В «Российском Капитале» накануне не стали комментировать тему нарушения ограничения по ФОТ и поправок АСВ. В АСВ также не смогли прокомментировать ни повестку, ни итоги заседания совета директоров, ни саму ситуацию с нарушением ограничений.