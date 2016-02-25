Белорусские «дочки» российских банков зафиксировали активность россиян в размещении валютных вкладов. Депозиты в белорусских банках привлекательны из-за сравнительно высоких ставок и местных страховых условий: в случае краха банка вклад вернут полностью вне зависимости от его размера и в той валюте, в какой он был сделан, пишет «Коммерсант».

«Мы фиксируем всплеск интереса к размещению средств клиентами-россиянами. В основном это вклады в долларах и евро», — сообщили в Альфа-Банке (Белоруссия). По данным кредитной организации, с ноября 2015 года по январь 2016-го прирост депозитов клиентов-россиян достиг 17% против 9% за предыдущие девять месяцев.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других «дочках» российских банков. В Белгазпромбанке (дочерний банк российского Газпромбанка) сообщили, что прирост размещенных россиянами средств в банке за последние три месяца составил 30% при общем приросте портфеля по банку в 18%. Рост объемов депозитов от вкладчиков-нерезидентов со второй половины 2015 года подтвердили и в БПС-Сбербанке («дочка» российского Сбербанка). Там фиксируют «умеренный рост на постоянной основе со второй половины 2015 года».

Исключением стала белорусская «дочка» ВТБ (владеет 99,9%) — ВТБ (Белоруссия). «Анализ открытых в банке вкладов гражданами РФ не выявил существенных изменений по сравнению с данными предыдущих годов», — сообщили в пресс-службе ВТБ (Белоруссия). Но этот банк исторически развивался как корпоративный, доля средств граждан в структуре обязательств банка, согласно его данным, — около 2%.

Причина роста интереса россиян к вкладам в белорусских банках понятна — большая доходность депозитов в валюте по сравнению с их российскими материнскими структурами. Максимальная доходность по вкладам в долларах и евро в Альфа-Банке (Белоруссия), БПС-Сбербанке (Белоруссия), ВТБ (Белоруссия) и Белгазпромбанке в настоящий момент составляет 5% по двухлетним безотзывным депозитам. Для сравнения: в их российских материнских банках по срочным депозитам сроком более двух лет максимальная доходность не превышает 2,5%.

Дополнительным стимулом для размещения вкладов россиянами в «дочках» знакомых российских банков в Белоруссии является местная система гарантированного возмещения вкладов. Ее главное отличие от России — отсутствие ограничений размера страховки (в России — 1,4 млн рублей) и выплата компенсации в валюте вклада (в России — принудительная конвертация в рубли по курсу на дату отзыва у банка лицензии).