Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владимира Дмитриева от должности председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Дмитриев занимал должность председателя Внешэкономбанка с 27 мая 2004 года.



Другим указом глава государства назначил председателем ВЭБа заместителя председателя правления Сбербанка Сергея Горькова.

Сергей Горьков родился 1 декабря 1968 года в Оренбургской области. В 1994 году окончил Академию Федеральной службы безопасности РФ по специальности «правоведение», в 2002-м — Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности «финансы и кредит».

В 1994—1997 годах был заместителем начальника управления, начальником управления по работе с персоналом банка «Менатеп». С 1997 по 2005 год работал на руководящих постах кадровой службы в нефтяных компаниях «ЮКОС» и «ЮКОС-Москва».

С ноября 2008 года — директор департамента кадровой политики Сбербанка. В октябре 2010 года введен в состав правления и назначен на должность заместителя председателя правления Сбербанка.

В середине февраля портал Банки.ру со ссылкой на источник на банковском рынке сообщал, что Горьков перейдет на работу во Внешэкономбанк и возглавит госструктуру в ближайшее время. Кроме того, стало известно, что президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф может войти в состав наблюдательного совета института развития.

В настоящее время ЦБ обсуждает с правительством различные варианты спасения ВЭБа, в том числе возможность конвертации части долга мегарегулятору в субординированный кредит с дальнейшим включением его в капитал института развития. Также обсуждается и возможность превращения ВЭБа в коммерческий банк, тогда он перейдет под надзор ЦБ. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в интервью агентству Reuters.



