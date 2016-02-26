По итогам 2015 года изменился список 10 страховых компаний — лидеров рынка по объему сборов, следует из статистических данных, опубликованных Банком России.



Десятку лидеров покинула компания «Альянс», отказавшаяся от ретейла. В 2015 году компания сократила сборы на 50,7%, или 12,5 млрд рублей, и опустилась с 10-го места на 16-е. Место «Альянса» заняла компания «Росгосстрах-Жизнь», увеличившая сборы на 64,1% (9,3 млрд рублей). Кроме того, «Ингосстрах», занимавший в 2014 году 3-е место по объему сборов, опустился по итогам 2015-го на 4-е, поменявшись с «РЕСО-Гарантия».

«Рынок продолжает показывать тенденцию к увеличению концентрации: весь рынок вырос на 3,3%, сборы десятки лидеров — на 17,2%», — комментирует главный страховой аналитик Банки.ру Дмитрий Жуков. На топ-10 в 2015 году пришлось 65,6% рынка, а годом ранее первая десятка собирала 59,05% премий.

Самый быстрый рост среди лидеров рынка продемонстрировала компания «Росгосстрах-Жизнь» — 64,1%. «Лайф» в принципе один из самых быстрорастущих сегментов», — отмечает аналитик. У «ВТБ-Страхования» сборы выросли на 29,7%, у ВСК — на 27,6%. Из десятки лидеров премии упали только у «Согласия» — на 9,2%.

В абсолютном выражении самый существенный прирост сборов показала тройка лидеров рынка — «Росгосстрах» (19 млрд рублей), «СОГАЗ» (18 млрд), «РЕСО-Гарантия» (12,6 млрд).