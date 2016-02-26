Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду февраля составила 9,76%. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Банка России.

За первые десять дней месяца максимальная ставка также равнялась 9,76%, а за третью декаду января — 9,95%. Своего пикового значения в 15,64% показатель достигал в конце декабря 2014 года.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Если банк укладывается в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), он будет платить отчисления по ставке 0,1% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составит 20%, более чем на 3 п. п. — 150%.

В конце января Агентство по страхованию вкладов сообщило о повышении размера дополнительных взносов в фонд страхования вкладов для банков, завышающих ставки по депозитам. Со II квартала 2016 года дополнительная ставка страховых взносов установлена на максимальном уровне, предусмотренном в законодательстве, — 50% базовой ставки, а повышенная дополнительная ставка — 200% базовой ставки.

Базовый уровень доходности рублевых депозитов до востребования на февраль установлен на уровне 6,196%, на срок до 90 дней — 9,442%, от 91 до 180 дней — 10,797%, от 181 дня до года — 11,51%, на срок свыше года — 11,756%.