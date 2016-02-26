Центробанк РФ уличил бывшее руководство Бенифит-Банка, чья лицензия была отозвана 2 ноября 2015 года, в крупномасштабных операциях с признаками вывода активов. Махинации выявила назначенная в банк временная администрация, следует из сообщения пресс-службы регулятора.

Как поясняется, речь идет о сделке по передаче облигаций федерального займа на сумму 3,7 млрд рублей в доверительное управление организации, обнаружить которую не удалось, а также о выдаче кредитов организациям с сомнительной платежеспособностью на сумму около 840 млн рублей.

Ранее Центробанк уже заподозрил кредитную организацию в попытке сокрытия вывода активов . Так, в начале декабря ЦБ сообщил, что временная администрация по управлению Бенифит-Банком не получила от руководства финучреждения кредитные договоры на 3,8 млрд рублей — более чем по половине портфеля. Кроме того, временной администрации не была передана электронная база данных об имуществе и обязательствах Бенифит-Банка, в том числе перед физическими лицами.

По оценке временной администрации, стоимость активов Бенифит-Банка не превышает 7,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в 11,4 млрд, напоминают в пятницу в ЦБ.

Уточним, что временная администрация по результатам обследования насчитала Бенифит-Банку минус 5,6 млрд рублей по статье баланса «источники собственных средств» (вместо положительной величины в 1,2 млрд, указанной на ту же дату самим банком). В частности, размер неиспользованной прибыли банка был пересчитан временной администрацией с 216 млн до минус 6,5 млрд рублей, свидетельствуют данные «Вестника Банка России» за 27 января.

Арбитражный суд Москвы 21 января признал Бенифит-Банк банкротом .