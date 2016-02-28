Россия нашла способ обойти западные санкции и привлечь в страну серьезный капитал из Европы и США. Об этом сообщает Die Welt.



Москва собирается выпустить облигации на сумму 3 млрд долларов со сроком погашения десять лет. Планируется воспользоваться услугами не только китайских банков, но также европейских и американских.

Так как санкции не запрещают банкам проводить аукционы по облигациям, то правительство России может получить от них денежные средства таким образом.

Издание отмечает, что это очень рискованный шаг, который по большому счету сводится к стратегии «все или ничего». Но если такой ход Путина увенчается успехом, то для Европы и США это будет «политическое фиаско».

По мнению издания, таким образом Россия сможет показать, что санкции де-факто не играют никакой роли, и у Запада не останется никаких рычагов давления.

Специалист по развивающимся рынкам компании Nomura в Лондоне Тим Эш выразил мнение, что «Москва хочет показать Западу, что влияние Америки не является значительным».

Die Welt добавляет, что, хотя США просят банки не принимать это предложение Москвы, некоторые из них уже выражают готовность к покупке облигаций.

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что ведет работу с бизнесом в США, ЕС и по всему миру с целью убедить компании не вести дела с Россией «в обычном режиме».

По данным издания The Wall Street Journal, американские власти рекомендовали ряду крупных американских банков воздержаться от покупки российских государственных облигаций. Отмечалось, что кредитные организации получили соответствующую рекомендацию от Госдепартамента и Казначейства США в ответ на запрос о возможности участия в размещении российских ценных бумаг.