В ЦБ, пропустившем вывод активов из Внешпромбанка, пока никто не наказан

Центробанк проводит внутреннее расследование в связи с выводом средств из Внешпромбанка, чья лицензия была отозвана 21 января 2016 года. Об этом сообщил на заседании межбанковского совета первый зампред ЦБ Алексей Симановский, отвечая на вопросы главы Совета Федерации.

«Идет служебное расследование этой ситуации (вывода средств из Внешпромбанка. — Прим. корреспондента Банки.ру). Пока нет лиц, понесших за это ответственность в Центробанке», — сказал Симановский.

Он отметил, что ЦБ проводил проверки Внешпромбанка в 2011 году, начале 2014 года и в 2015-м. «Последняя проверка была в 2015 году, и результатом ее стало выявление тех фактов, о которых говорили», — сказал Симановский.

«В банке действовала хорошо отлаженная система фальсификации. Мы не проверяли его как банк, которому мы заведомо не доверяли», — отметил он.

По его словам, руководители Внешпромбанка сфальсифицировали подтверждение международной системы банковских коммуникаций и связей SWIFT о наличии средств на корсчете в Citibank. Речь идет о 50 млрд рублей в иностранной валюте. «Оценить этот документ как фальшивку можно только сейчас. В банке действовала хорошо организованная система фальсификации. Это было свифтовское подтверждение о наличии средств, которое банк переделал, и оно ничем не отличалось от настоящего подтверждения», — сказал Симановский.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко категорично заявила, что «банковский надзор не работает» , и привела в качестве примера ситуацию с Внешпромбанком.

