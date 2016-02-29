ЦБ планирует за два года избавить банковский рынок от недобросовестных игроков

Центробанк в течение нескольких лет завершит работу по выведению с рынка недобросовестных участников. Об этом заявил журналистам первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский.

«Я исхожу из того, что основную часть работы мы сделали в 2014 и 2015 годах и продолжим делать в 2016-м. Что касается 2017 года, то, наверное, завершим», — сказал он.

Симановский отметил, что ЦБ намерен сконцентрироваться на раннем выявлении проблем в банках, которые попадают в зону риска.



Он сравнил деятельность регулятора по выявлению недобросовестных банков с проведением субботника.

«Когда приходит весна, снег тает и становится виден весь мусор. Это к разговору о том, стало ли сейчас «холоднее» или «теплее». Стало теплее. Общественность видит то, что не сейчас возникло. Мы находимся на таком субботнике, и через какое-то время банковский сектор будет иметь благопристойный вид», — сказал представитель ЦБ.