Минфин готовит законопроект о введении с 1 января 2019 года нового механизма пенсионных отчислений — обязательного негосударственного пенсионного обеспечения (ОНПО). С документом ведомства ознакомились «Известия» .

Согласно инициативе Минфина, взносы будут формироваться обязательными отчислениями работника «сверх распределительной и накопительной систем», а их сумма будет установлена в соответствии «с целевым ориентиром обеспечения коэффициента замещения заработной платы по корпоративным пенсиям в размере, например, 10%». При этом отчисления предусмотрены не только для работников, но и для работодателей, которые в обязательном порядке будут софинансировать пенсии своих работников. Ответственность за ежемесячное перечисление на счет НПФ и тех, и других средств предлагается возложить на работодателя. Работник автоматически присоединяется к договору ОНПО при приеме в штат организации.

Тарифы взносов предлагается повышать поэтапно. Так, с 1 января 2019 года работодатель и работник будут платить по 1%, с 2022 года — по 2%, а с 2025 года — уже по 3%. По оценкам ведомства, в 2019 году при тарифе взноса в 1% от размера заработной платы (без учета средств организаций или индивидуальных предпринимателей) при полном включении всех наемных работников в систему ОНПО сумма пенсионных средств может составить 156 млрд рублей, или 0,6% к фонду оплаты труда. В качестве запасного варианта министерство предлагает поэтапное внедрение ОНПО в зависимости от численности сотрудников в организациях: с 2019 года — для компаний численностью от 1 тыс. человек, с 2021 года — от 500 человек, с 2023 года — от 100 человек. К 2024 году в программу должны быть включены все индивидуальные предприниматели.

Обязательным условием для получения пенсии является достижение установленного законодательством возраста, а также необходимый период уплаты взносов (в документе не конкретизирован). Выплаты могут быть назначены и досрочно. Для этого работодателей обяжут направлять в негосударственные пенсионные фонды взносы «в размере не менее 2% или 4% от ФОТ» за работников на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда. Впрочем, эту функцию «в условиях улучшения экономической ситуации и обеспечения бюджетной стабильности» государство может взять на себя, чтобы освободить работодателя «от уплаты дополнительных страховых взносов».

По мнению участников пенсионного рынка, из-за текущих проблем в экономике наблюдается постепенная деградация пенсионной системы, когда социальные обязательства существенно превышают возможности бюджета по выплатам. Минфин больше не в состоянии платить трансферты ПФР без существенного сокращения других статей расходов.

По сути предлагается постепенный переход к пенсионной системе развитых стран, где сами граждане обязаны платить взносы для того, чтобы потом получать пенсию, говорят эксперты.