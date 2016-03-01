Матовников: до конца года с рынка могут уйти еще примерно 50 банков

Российский банковский сектор в 2016 году может лишиться порядка 10% игроков, считает исполнительный директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

«Я полагаю, что порядка 10% банков уйдет (с рынка в 2016 году. — Прим. ред.), это порядка 60—70 банков. Но уже примерно десять банков ушло, так что в принципе 50 осталось, то есть не очень много. Это будет означать заметное замедление темпов отзывов лицензий к концу года. Я думаю, что основные отзывы случатся в первом полугодии», — сказал Матовников.

По мнению аналитика, процесс зачистки банковского сектора РФ от недобросовестных участников «точно не будет длиться вечно»: ЦБ может завершить соответствующую работу уже к 2018 году.

Матовников добавил, что проблема с «дырами» в банковских балансах, из-за которых кредитные организации лишаются лицензий, частично является следствием высоких процентных ставок. «Дыра» растет пропорционально процентной ставке: чем выше ставка, тем быстрее увеличивается «дыра»... В какой-то момент она становится для банка критической, возникает проблема с ликвидностью», — рассуждает главный аналитик Сбербанка.