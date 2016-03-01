Президент России Владимир Путин убежден, что наличие запасов золота и твердой валюты является лучшей гарантией финансовой независимости страны. Об этом, как передает РБК , пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники, которые обсуждали эту тему непосредственно с главой государства.

Собеседники западного агентства рассказали, что волатильность валютного курса также беспокоит Путина, но пока он готов платить такую цену за финансовую безопасность. Два высокопоставленных источника на условиях анонимности подтвердили, что президент регулярно запрашивает у своих помощников отчеты о состоянии резервов.

По информации собеседников Bloomberg, Путин лично принимает решения о расходах Фонда национального благосостояния, которые идут на финансирование инфраструктуры и иных долгосрочных проектов.

«Владимир Путин осознал силу резервов в 2008—2009 годах, когда благодаря им ему удалось пережить кризис без значительных потерь», — сказал бывший министр финансов Алексей Кудрин, который, как отмечает агентство, по-прежнему регулярно встречается с главой государства для обсуждения экономической политики. По его словам, «остаться с маленькими резервами теперь будет трудно, даже чисто психологически».

Сотрудники ЦБ РФ внимательно следят за рынками в поисках признаков потери доверия россиян к рублю, ежедневно получая от банков отчеты о спросе на валюту, заявили высокопоставленные источники Bloomberg. По мнению экономиста Renaissance Capital Олега Кузьмина, «Центральный банк готов смириться с почти любым уровнем волатильности, лишь бы не тратить резервы».

Бывший сотрудник Банка России Екатерина Власова, ныне работающая экономистом в московском представительстве Citigroup, рассказала агентству, что, вопреки широко распространенной точке зрения, расходы из Резервного фонда не сокращают международные резервы. Bloomberg поясняет, что когда Минфин берет из суверенного фонда средства для покрытия бюджетного дефицита, ЦБ просто переводит валютные активы на свой счет, выдавая министерству рубли. При этом, чтобы не разгонять инфляцию, аналогичная денежная масса извлекается из обращения с помощью сокращения выдачи кредитов банкам.