ЦБ РФ с конца января ввел ограничение на открытие новых депозитных счетов в Банке Развития Технологий на полгода, кредитная организация рассчитывает на послабления со стороны регулятора. Об этом порталу Банки.ру рассказал источник в банке.



«Мы вклады сейчас действительно не принимаем, потому что в данный момент у нас действует ограничение Банка России на прием вкладов. Не запрет, а ограничение, — сообщил собеседник портала. — У нас ограничение по количеству и по объему (вкладов. — Прим. ред.), у нас зафиксированы определенные остатки по счетам, мы отчитываемся перед ЦБ об остатках, поэтому мы не можем больше чем остатки принимать».

По словам источника, ЦБ зафиксировал Банку Развития Технологий величину остатков по депозитным счетам по состоянию на 26 января.

Впрочем, банк осуществляет выдачу вкладов в соответствии с договором об открытии депозита — по предварительной записи в течение трех дней, а также исполняет свои обязательства перед другими кредиторами.

Собеседник портала сообщил, что руководство банка 2 марта провело встречу с представителями ЦБ на предмет выяснения причин введения ограничений на привлечение вкладов. По мнению источника в Банке Развития Технологий, действия регулятора неадекватны вмененным банку нарушениям закона о ПОД/ФТ.

Однако кредитная организация уже начала устранять выявленные ЦБ недостатки во внутренней документации банка, связанные с законодательством о ПОД/ФТ, и в скором времени состоится вторая встреча с ЦБ, по итогам которой введенные ограничения могут быть смягчены.

Банк также рассчитывает на возврат 10 марта кредитов от крупных заемщиков, что обеспечит фининститут ликвидными средствами и позволит не замораживать деятельность.

Акционеры кредитной организации со своей стороны готовы докапитализировать банк уже в начале апреля 2016 года, добавил собеседник портала Банки.ру.