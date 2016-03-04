Базирующийся в Костроме банк «Региональный Кредит» меняет официальное наименование в соответствии с брендом, под которым с 2014 года развивает сервис для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, — Modulbank. Со 2 марта 2016-го кредитная организация значится в ЕГРЮЛ как АО «Коммерческий банк «Модульбанк».
На сайте ЦБ РФ и в реквизитах на сайте самого банка пока еще указано его прежнее официальное название — ОАО «Коммерческий банк «Региональный кредит», хотя финучреждение еще в начале декабря прошлого года объявило о планах по смене фирменного наименования на «Модульбанк».
На сайте «Регионального Кредита» говорится, что его Modulbank для ИП и малого бизнеса объединяет «передовые финансовые продукты и комплексные услуги: бухгалтерское, юридическое сопровождение и поддержку персонального бизнес-ассистента», а основу команды «составляют специалисты с многолетним стажем работы в федеральных банках РФ, на практике изучившие спектр повседневных задач, стоящих перед предпринимателями в малом сегменте». Под этот проект банком был создан отдельный сайт.
«Ресурс Modulbank позволяет осуществлять качественное обслуживание более чем 100 тыс. клиентов, при этом техническое оснащение предоставляет предпринимателям возможность управлять услугами банка дистанционно», — отмечается в справке о проекте. В 2015 году, по данным финучреждения, клиентами Modulbank стали более 11 тыс. предпринимателей из 20 городов.
В начале 2016-го стало известно, что с этого года банк уже полностью сосредоточится на обслуживании предприятий малого бизнеса и откажется от розницы. В рамках этого процесса банк закрывает подразделения по обслуживанию физических лиц. При этом сообщалось, что для вкладчиков предусмотрена возможность открыть депозиты на выгодных условиях в Юниаструм Банке, владельцем которого в прошлом году стал основной собственник «Регионального Кредита» Артем Аветисян.
В «Региональном Кредите» поясняли, что фокус на одном сегменте позволит банку «снизить издержки и продолжить совершенствовать качество сервиса для предпринимателей».
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 16,31 млрд рублей (171-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,32 млрд, кредитный портфель — 1,07 млрд, обязательства перед населением — 0,04 млрд.