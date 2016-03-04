Базирующийся в Костроме банк «Региональный Кредит» меняет официальное наименование в соответствии с брендом, под которым с 2014 года развивает сервис для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, — Modulbank. Со 2 марта 2016-го кредитная организация значится в ЕГРЮЛ как АО «Коммерческий банк «Модульбанк».

На сайте ЦБ РФ и в реквизитах на сайте самого банка пока еще указано его прежнее официальное название — ОАО «Коммерческий банк «Региональный кредит», хотя финучреждение еще в начале декабря прошлого года объявило о планах по смене фирменного наименования на «Модульбанк».

На сайте «Регионального Кредита» говорится, что его Modulbank для ИП и малого бизнеса объединяет «передовые финансовые продукты и комплексные услуги: бухгалтерское, юридическое сопровождение и поддержку персонального бизнес-ассистента», а основу команды «составляют специалисты с многолетним стажем работы в федеральных банках РФ, на практике изучившие спектр повседневных задач, стоящих перед предпринимателями в малом сегменте». Под этот проект банком был создан отдельный сайт .

«Ресурс Modulbank позволяет осуществлять качественное обслуживание более чем 100 тыс. клиентов, при этом техническое оснащение предоставляет предпринимателям возможность управлять услугами банка дистанционно», — отмечается в справке о проекте. В 2015 году, по данным финучреждения, клиентами Modulbank стали более 11 тыс. предпринимателей из 20 городов.

В начале 2016-го стало известно, что с этого года банк уже полностью сосредоточится на обслуживании предприятий малого бизнеса и откажется от розницы . В рамках этого процесса банк закрывает подразделения по обслуживанию физических лиц. При этом сообщалось, что для вкладчиков предусмотрена возможность открыть депозиты на выгодных условиях в Юниаструм Банке, владельцем которого в прошлом году стал основной собственник «Регионального Кредита» Артем Аветисян.

В «Региональном Кредите» поясняли, что фокус на одном сегменте позволит банку «снизить издержки и продолжить совершенствовать качество сервиса для предпринимателей».