Рейтинговое агентство Moody's поставило суверенный кредитный рейтинг России, находящийся на уровне «Ba1», на пересмотр с возможностью снижения, говорится в пресс-релизе агентства.

«Во время пересмотра Moody's будет оценивать степень воздействия дальнейшего падения цен на нефть, которая, по прогнозам Moody 's, останется на низком уровне в течение нескольких лет, состояние экономики России и платежный баланс, включая дефицит вариантов финансирования государственных обязательств», — говорится в сообщении агентства.

Moody's планирует завершить пересмотр кредитного рейтинга России через два месяца.

В конце февраля 2015 года Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг России до «Ba1» с «негативным» прогнозом; этот уровень считается «мусорным». За месяц до этого свой рейтинг до уровня ниже инвестиционного («BB+») понизило агентство Standard & Poor's. Третья из профильных организаций — Fitch с середины января 2015 года держит российский рейтинг на уровне «BBB-», или на грани «мусорного».

18 февраля 2016 года Moody's ухудшило прогноз падения ВВП России в 2016 году до 2,5%, рейтинговое агентство Fitch — до 1%, а Еврокомиссия — до 1,2%.