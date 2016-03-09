Банк России утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Экономбанка, передает пресс-служба регулятора.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства Экономбанка, победителем определен Меткомбанк. В сообщении ЦБ отмечается, что Меткомбанк предложил наиболее приемлемые условия финансового оздоровления Экономбанка.



В рамках реализации плана участия на АСВ с 9 марта возложены функции временной администрации по управлению Экономбанком. «Полномочия акционеров Экономбанка, связанные с участием в уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров, и полномочия органов его управления приостановлены», — говорится в сообщении.

План участия предусматривает приобретение инвестором акций Экономбанка в количестве, достаточном для принятия решения по всем вопросам его деятельности, уточняется в сообщении регулятора.

Как сообщалось, решение о санации Экономбанка мегарегулятор принял еще в начале декабря прошлого года, соответствующая информация была размещена на сайте госкорпорации, однако тогда не публиковалась Центробанком. Не было никакой информации об этом и на сайте самого Экономбанка.



Участники рынка объясняли столь секретную санацию нежеланием сеять панику среди вкладчиков банка, писал «Коммерсант». По данным издания, Экономбанк начал испытывать проблемы в феврале 2015 года после отзыва лицензии у инвестиционной компании «Таск Квадро Секьюритиз». Одноименная организация до лета 2014 года входила в состав акционеров банка (17,643%). В депозитарии этой компании Экономбанк хранил значительный объем ценных бумаг, вернуть которые не удалось.



С октября 2015 года Экономбанк прекратил раскрывать отчетность на сайте ЦБ (более поздние данные недоступны). По данным на 1 октября, объем средств физлиц, размещенных в банке, составлял 10,5 млрд рублей.

Экономбанк — участник системы страхования вкладов.



Меткомбанк (Каменск-Уральский) ПАО «Меткомбанк» — динамично развивающийся региональный банк, один из крупнейших в Свердловской области. Кредитная организация ориентирована на кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, операции на валютном, межбанковском рынках и на рынке ценных бумаг, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — собственный капитал, а также остатки на расчетных счетах и депозиты корпоративных клиентов. Согласно раскрываемой на сайте ЦБ РФ схеме владения от 8 мая 2018 года, бенефициарами банка с равными долями по 9,90% акций выступают члены совета директоров Игорь Черемкин и Михаил Сиволдаев, Владимир Резер, Евгений Ольховик, Дмитрий Иванов, Борис Герц и Андрей Шторх; Владимир Кремер владеет пакетом в 5% акций, член совета директоров Ринат Халиков и Ирина Матвеева контролируют по 4,95%, Максим Самойлов и Оксана Васильева — по 2,94%, на акционеров-миноритариев приходится 0,02%.



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 70,99 млрд рублей (79-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 18,25 млрд, кредитный портфель — 25,56 млрд, обязательства перед населением — 12,10 млрд.