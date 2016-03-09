Банк БФА объявляет о начале сотрудничества с банком «Уралсиб» в составе банковской группы. Как следует из сообщения БФА, банки нацелены на «развитие взаимовыгодных отношений… и их трансформацию в долгосрочное стратегическое партнерство». «Создаваемая группа позволит существенно расширить географию пользования банковскими услугами, а также продвигать продукты БФА Банка на федеральном уровне», — отмечается в релизе.
Уточняется, что «стороны договорились способствовать развитию сотрудничества по обмену опытом в сфере банковских технологий, повышению уровня сервиса и качества предоставляемых услуг для клиентов банка и реализации совместных проектов».
В БФА Банке рассчитывают, что текущие договоренности в рамках группы позволят ему усилить позиции в сегменте корпоративного бизнеса — исторически приоритетного направления банковского обслуживания, а также продолжить развитие розничного направления.
«Мы позитивно оцениваем достигнутые договоренности о сотрудничестве в составе банковской группы, которые отвечают стратегическому курсу БФА Банка на увеличение ресурсной базы и объема операций, а также расширение партнерской сети. Появление такого партнера, как банк «Уралсиб», одного из крупнейших банков России с развитой региональной сетью, является позитивным фактором для расширения и повышения устойчивости бизнеса БФА Банка. Среди задач, стоящих перед нашим банком, — вхождение в число ведущих коммерческих банков России с соответствующей долей рынка банковских услуг. Уверен, что данное сотрудничество создаст дополнительные предпосылки для реализации поставленных целей», — прокомментировал решение о партнерстве с «Уралсибом» председатель правления Банка БФА Денис Гумеров.
Напомним, что петербургский Банк БФА и базирующийся в столице «Уралсиб» связаны через семью Коганов: Ефиму Когану принадлежит крупнейший пакет в Банке БФА — 24,95%, а его отец Владимир Коган, известный петербургский бизнесмен и политик, в ноябре 2015 года был утвержден санатором «Уралсиба», ему сейчас принадлежат 82% акций банка.В начале февраля этого года газета «Коммерсант» сообщила, что обеспечением по санации «Уралсиба», на которую Агентство по страхованию вкладов выделило Владимиру Когану 81 млрд рублей, станет кредитный портфель Банка БФА в размере до 30 млрд рублей.
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц. Кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет.
По данным на 31 мая 2018 года, Владимиру Когану принадлежало 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций оставалось напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) была распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 561,56 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 48,67 млрд, кредитный портфель — 263,12 млрд, обязательства перед населением — 158,31 млрд.