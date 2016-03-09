Банк БФА объявляет о начале сотрудничества с банком «Уралсиб» в составе банковской группы. Как следует из сообщения БФА, банки нацелены на «развитие взаимовыгодных отношений… и их трансформацию в долгосрочное стратегическое партнерство». «Создаваемая группа позволит существенно расширить географию пользования банковскими услугами, а также продвигать продукты БФА Банка на федеральном уровне», — отмечается в релизе.

Уточняется, что «стороны договорились способствовать развитию сотрудничества по обмену опытом в сфере банковских технологий, повышению уровня сервиса и качества предоставляемых услуг для клиентов банка и реализации совместных проектов».

В БФА Банке рассчитывают, что текущие договоренности в рамках группы позволят ему усилить позиции в сегменте корпоративного бизнеса — исторически приоритетного направления банковского обслуживания, а также продолжить развитие розничного направления.

«Мы позитивно оцениваем достигнутые договоренности о сотрудничестве в составе банковской группы, которые отвечают стратегическому курсу БФА Банка на увеличение ресурсной базы и объема операций, а также расширение партнерской сети. Появление такого партнера, как банк «Уралсиб», одного из крупнейших банков России с развитой региональной сетью, является позитивным фактором для расширения и повышения устойчивости бизнеса БФА Банка. Среди задач, стоящих перед нашим банком, — вхождение в число ведущих коммерческих банков России с соответствующей долей рынка банковских услуг. Уверен, что данное сотрудничество создаст дополнительные предпосылки для реализации поставленных целей», — прокомментировал решение о партнерстве с «Уралсибом» председатель правления Банка БФА Денис Гумеров.

Напомним, что петербургский Банк БФА и базирующийся в столице «Уралсиб» связаны через семью Коганов: Ефиму Когану принадлежит крупнейший пакет в Банке БФА — 24,95%, а его отец Владимир Коган, известный петербургский бизнесмен и политик, в ноябре 2015 года был утвержден санатором «Уралсиба», ему сейчас принадлежат 82% акций банка.

В начале февраля этого года газета «Коммерсант» сообщила, что обеспечением по санации «Уралсиба», на которую Агентство по страхованию вкладов выделило Владимиру Когану 81 млрд рублей, станет кредитный портфель Банка БФА в размере до 30 млрд рублей.
Банк Уралсиб

ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц. Кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет.

По данным на 31 мая 2018 года, Владимиру Когану принадлежало 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций оставалось напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) была распределена между миноритариями.



По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 561,56 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 48,67 млрд, кредитный портфель — 263,12 млрд, обязательства перед населением — 158,31 млрд.