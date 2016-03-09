Центробанк России ввел в банке «Интеза» ограничение на переводы средств граждан и компаний, срок действия ограничения — с 18 декабря 2015-го по 18 июня 2016 года. Об этом РБК рассказал источник на банковском рынке, получивший информацию от надзорного блока ЦБ.
Информацию о действующем в отношении банка ограничении подтвердил его сотрудник, уточнив, что регулятор установил лимит по переводам между юридическими лицами из-за большого объема транзитных операций. «Сейчас объемы таких операций снизились, а лимит вполне комфортный и никак не мешает работе банка», — добавляет он.
Транзитные операции — это переводы средств между клиентами, не связанные с их экономической деятельностью. Цель таких операций — использование средств, полученных в результате перевода, в незаконных целях (взятки, черная зарплата и т. д.).
Пресс-служба банка «Интеза» в ответ на запрос РБК не подтвердила и не опровергла информацию об ограничении. Там лишь сказали, что «на сегодняшний день банк осуществляет все платежи в рублях и иностранных валютах (входящие и исходящие) в рамках действующего законодательства в полном объеме».
В отчетности МСФО за 2015 год банк «Интеза» сообщал, что в декабре 2015 года банк получил замечания от регулятора в части «неполного соответствия системы внутреннего контроля требованиям ЦБ в области мониторинга, контроля и внутренней отчетности по операциям клиентов». Сейчас банк обязан предоставлять ЦБ дополнительную информацию по отдельным клиентам, говорится в отчетности.
АО «Банк Интеза» — дочерний банк итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo (100%). Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов юридических лиц — от крупных корпоративных клиентов до представителей среднего и малого бизнеса, торговое финансирование и документарный бизнес. Банк также обслуживает и частных лиц, в том числе привлекает средства населения во вклады, активно проводит валютные операции. Ресурсная база банка диверсифицирована, сформирована вкладами физлиц, привлечением от материнской группы, средствами корпоративных клиентов и собственным капиталом.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 63,22 млрд рублей (88-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,78 млрд, кредитный портфель — 39,75 млрд, обязательства перед населением — 11,92 млрд.