Центробанк России ввел в банке «Интеза» ограничение на переводы средств граждан и компаний, срок действия ограничения — с 18 декабря 2015-го по 18 июня 2016 года. Об этом РБК рассказал источник на банковском рынке, получивший информацию от надзорного блока ЦБ.

Информацию о действующем в отношении банка ограничении подтвердил его сотрудник, уточнив, что регулятор установил лимит по переводам между юридическими лицами из-за большого объема транзитных операций. «Сейчас объемы таких операций снизились, а лимит вполне комфортный и никак не мешает работе банка», — добавляет он.

Транзитные операции — это переводы средств между клиентами, не связанные с их экономической деятельностью. Цель таких операций — использование средств, полученных в результате перевода, в незаконных целях (взятки, черная зарплата и т. д.).

Пресс-служба банка «Интеза» в ответ на запрос РБК не подтвердила и не опровергла информацию об ограничении. Там лишь сказали, что «на сегодняшний день банк осуществляет все платежи в рублях и иностранных валютах (входящие и исходящие) в рамках действующего законодательства в полном объеме».

В отчетности МСФО за 2015 год банк «Интеза» сообщал, что в декабре 2015 года банк получил замечания от регулятора в части «неполного соответствия системы внутреннего контроля требованиям ЦБ в области мониторинга, контроля и внутренней отчетности по операциям клиентов». Сейчас банк обязан предоставлять ЦБ дополнительную информацию по отдельным клиентам, говорится в отчетности.