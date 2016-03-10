В Росимуществе считают, что лучше не спешить с большой приватизацией: если уж продавать, то только прозрачным размещением на публичном рынке, продав столько, сколько рынок сможет взять, пишут «Ведомости».

Прямая сделка со стратегическим инвестором несет огромные риски, пересказывают позицию руководителя ведомства Ольги Дергуновой четыре федеральных чиновника: при текущей конъюнктуре продать «красиво, прозрачно и по нормальной цене» почти нереально.

«Она говорила, что размещение на бирже задаст низкий ориентир для стоимости госактивов, но продажа «стратегам» может стать еще худшим вариантом, поскольку приведет к переделу собственности», — рассказывает федеральный чиновник. На совещаниях, по словам их участников, Дергунова предлагала более скромную приватизацию: разместить на рынке часть госпакетов, в случае с «Роснефтью» — 4–5%. Цена будет низкой, но при продаже «стратегам» она будет ненамного выше — а так хотя бы удастся избежать обвинения в непрозрачности, объясняет человек, знающий позицию Дергуновой. Она опасается стать ответственной за возможно слабые результаты приватизации, полагают два чиновника, обсуждавших с ней проблему.

Представитель Росимущества и Дергунова отказались от комментариев.

Напомним, о решении продать в этом году доли в пяти крупных госкомпаниях («Роснефть», «Башнефть», ВТБ, «АЛРОСА», «Совкомфлот») президент Владимир Путин объявил в январе, потребовав не продавать пакеты госкомпаний по бросовым ценам. Минфин рассчитывает выручить от приватизации 700–800 млрд рублей. Это главный аргумент сторонников приватизации: без нее при 40 долларах за баррель нефти на удержание дефицита бюджета в 3% ВВП уйдет слишком много резервов.

У Дергуновой сильные противники. На приватизации настаивает министр экономического развития Алексей Улюкаев — из-за этого у них с Дергуновой конфликт. Три чиновника говорят, что Улюкаев пытается оттеснить ее от приватизационной повестки. Например, выбором инвестбанков поручено заниматься директору департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксане Тарасенко, которая координирует свои действия напрямую с Улюкаевым. Представитель Минэкономразвития не прокомментировал это по существу.

«Решения о способах продажи будут приниматься после обсуждения с инвестконсультантами», — сказал представитель Минэкономразвития.