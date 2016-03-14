Председателем правления Новикомбанка с 14 марта 2016 года назначена Елена Георгиева. Соответствующее решение принял совет директоров банка в минувшую пятницу, 11 марта; информацию об этом банк раскрыл в понедельник.

О том, что председателем правления Новикомбанка может стать Елена Георгиева, стало известно в конце февраля. Она с 2013 года возглавляет казначейство госкорпорации «Ростех», которая выступает ключевым собственником Новикомбанка. С октября 2015 года Георгиева входит в состав совета директоров Фондсервисбанка, санатором которого является Новикомбанк.

Илья Губин с 13 марта освобожден от должности предправления Новикомбанка.

Совет директоров утвердил новый состав правления Новикомбанка. Из старого состава остались зампреды Константин Пискунов и Татьяна Рыскина, а также главный бухгалтер банка Татьяна Радченко. Илья Губин и Алексей Денисов покинули исполнительный орган банка. Помимо Елены Георгиевой новым членом правления стал Сергей Наумов (в должности зампреда).

В середине января этого года СМИ писали, что для Новикомбанка обсуждается поиск инвестора , поскольку в ходе проверки ЦБ выяснилось, что из-за качества активов банку требуются существенные дополнительные резервы.

В январе «Ростех» через аффилированную структуру — АО «Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика» докапитализировал банк почти на 1,6 млрд рублей. Позже пояснялось , что это была последняя часть программы докапитализации банка на 6,3 млрд рублей, утвержденной еще в 2014 году. Уже после фактического размещения банком допэмиссии в пользу «Астрофизики» глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация решила докапитализировать Новикомбанк за счет собственных средств .