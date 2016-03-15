Правительство готовится в четвертый раз заморозить накопительные пенсионные взносы. На этот раз с традиционным для социального блока предложением выступил Минфин, пишут «Ведомости» со ссылкой на четырех федеральных чиновников.

В ближайшие годы в бюджете не будет хватать денег на трансферт Пенсионному фонду, говорит чиновник аппарата правительства, а замораживание взносов в 2017 году сэкономит около 400 млрд рублей за счет сокращения трансферта.

Чиновники объясняют необходимость продлить мораторий предстоящей реформой накопительной системы. Решение о реформе есть, продолжается дискуссия о ее конфигурации, говорит федеральный чиновник. Обсуждается вариант и с полной отменой накопительного компонента, рассказывает чиновник аппарата правительства. За сохранение накопительной системы ранее выступали сам Минфин, Минэкономразвития и ЦБ. Против — социальный блок, предлагая вывести накопительный элемент из системы обязательного пенсионного страхования.

Позиция Минэкономразвития не менялась, говорит его представитель: сохранение накопительного компонента крайне важно для пенсионной системы и для социально-экономического развития страны. В Минфине не ответили на запрос газеты.

Использование взносов на накопительную часть пенсии для финансирования дефицита в распределительной — это, к сожалению, очень вероятный сценарий, прокомментировал представитель ЦБ планы правительства. Но государство не должно отказываться от участия в формировании пенсионных накоплений граждан — накопительный элемент важен и для защиты интересов будущих пенсионеров, и как источник длинных денег в экономике, считают в Банке России.

В ЦБ признают необходимость корректировки накопительного элемента пенсионной системы. Кроме того, важно, чтобы из-за замораживания накопительных взносов государство не принимало на себя избыточные обязательства на будущее, говорится в ответе ЦБ.

По данным ЦБ на 30 сентября 2015 года, выбор в пользу НПФ и частных УК сделали 28,6 млн человек, или чуть более 50% имеющих на это право. В управлении ВЭБа — 1,88 трлн рублей накоплений, следует из его отчетности.