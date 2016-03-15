Сбербанк заработал в 2015 году 222,9 млрд рублей прибыли по МСФО

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2015 год сократилась почти на четверть и составила 222,9 млрд рублей, говорится в материалах к финансовой отчетности кредитной организации.



Сбербанк заработал в 2014 году 290,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль на одну акцию в прошлом году составила 10,35 рубля.

При этом Сбербанк указывает, что совокупный портфель кредитов вырос на 7% в 2015 году. «Основными драйверами стали ипотечное кредитование и коммерческие кредиты юридическим лицам, которые увеличились на 12,5% и 14,9% соответственно. Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования достигла 55,6%», — говорится в материалах банка.

Активы банка увеличились за прошлый год на 8,5% и достигли 27,3 трлн рублей, при этом объем кредитов до вычета резерва под обесценение почти достиг показателя в 20 трлн рублей. Розничный портфель ссуд составил порядка 5 трлн рублей по итогам года, а корпоративный — 14,9 трлн.

Прирост депозитов физлиц составил в 2015-м почти 30%, таким образом к 31 декабря объем частных вкладов в Сбербанке достиг чуть более 12 трлн рублей. Депозиты корпоративных клиентов приросли на 24,4% (до уровня 7,8 трлн рублей).

Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов составило 91,9% на фоне улучшения ситуации с ликвидностью.

Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля увеличились для Сбербанка с 361 млрд рублей в 2014 году до 475 млрд в прошлом, то есть на 31,5%.

Рентабельность капитала банка достигла 10,2% к концу прошлого года, а коэффициент достаточности основного капитала вырос на 30 базисных пунктов — до 8,9%. В то же время коэффициент достаточности общего капитала «Сбера» достиг 12,6%, увеличившись на 50 базисных пунктов.

«В 2015 году мы столкнулись с непростыми макроэкономическими условиями, тем не менее нам удалось достичь двузначных значений по рентабельности капитала благодаря восстановлению чистого процентного дохода, хорошей динамике комиссионного дохода и жесткому контролю над расходами», — прокомментировал итоги года президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф.