Правительство возвращается к трехлетнему циклу финансового планирования. Однолетний бюджет, на который Кабмин перешел из-за неожиданного падения доходов и смены нефтяной конъюнктуры, себя исчерпал. Об этом говорится в поручениях по реализации графика подготовки проектов законов о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов, разосланном Белым домом ведомствам от имени первого вице-премьера Игоря Шувалова еще 26 февраля, пишет «Коммерсант».

Как отмечает издание, трехлетний бюджет уже готовится. Минэкономики еще 1 марта направило в ведомства методические рекомендации по определению ассигнований на 2017–2019 годы, к 18 марта ведомства должны представить в Минфин и Минэнерго первичные прогнозы и статистику, а Минтруд — первичные же предложения той части «Основных направлений налоговой политики на 2017–2019 годы», которые касаются страховых взносов на три года вперед.

Сложность бюджетной ситуации 2016 года в том, что Минфину и Минэкономики придется администрировать не только бюджетный процесс на три года вперед, но и организовывать множество как тактических, так и стратегических дискуссий.

Правительство, согласно графику, обсудит конструкцию бюджета в два приема. Первый — раньше, чем обычно: сценарные условия на 2017–2019 годы Минэкономики представит в бюджетную комиссию до 29 марта, а ЦБ пришлет в Минфин и Минэкономики предложения по трехлетней денежно-кредитной политике 22 апреля. В мае — июне бюджетный процесс вернется в привычный график, уточненные и уже полностью реалистичные предложения по сценарным условиям от Минэкономики, как и прочие требуемые от других ведомств документы, поступят в Белый дом в июне. Проектировки бюджетных расходов будут составляться в июне — июле. Собственно, законопроект о бюджете правительство должно, как это обычно и было, одобрить 15 сентября, а к внесению в Госдуму весь пакет бюджетных документов на 2017–2019 годы (включая проектировки по внебюджетным соцфондам и документы ЦБ) должен быть подготовлен 21 сентября.