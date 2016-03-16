Греф: курс на уровне около 60 рублей за доллар был бы более комфортным

Курс рубля, при котором доллар стоит 70 рублей, является «слишком низким», сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы Сбербанка Германа Грефа.

«Если бы курс был на уровне около 60 рублей за доллар, это был бы более комфортный уровень для всех компаний, госбюджета, всех игроков на российском рынке», — сказал Греф. По его словам, сильная валюта хороша для российского экспорта, но мешает при закупках за рубежом, необходимых для модернизации.

«Для российского экспорта текущая ситуация очень хорошая. Но если вести речь о модернизации, мы должны говорить об инвестициях, что автоматически означает: мы должны много оборудования закупать за рубежом. Сильная валюта тут нам не поможет», — отметил глава Сбербанка.

Кроме того, в интервью Bloomberg Герман Греф раскритиковал методы Банка России, которые дестимулируют привлечение российскими банками средств в валюте. Он назвал их «административными методами подтолкнуть инвестиционную активность» компаний, которая «вряд ли даст результаты», отмечает агентство.



«Я против любых подстегиваний: у нас эти все истории со снижением ставок, с заливанием дешевой ликвидностью не работают. Проблема в том, что нет достаточного количества инвестиционных проектов, которые можно финансировать», — подчеркнул Греф.