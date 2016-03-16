Минфин РФ определил пять российских банков, которые получат оставшиеся денежные средства в рамках программы по докапитализации. Об этом сообщил журналистам в Госдуме замглавы финведомства Алексей Моисеев, передает спецкор портала Банки.ру.



«Дополнительно к тому, что уже было выдано, 8,2 миллиарда рублей выдается банку «Российский Капитал», плюс по 100 миллионов рублей мы даем «Уралсибу», Транскапиталбанку, РосЕвроБанку и «Пересвету», — сказал Моисеев.

Он уточнил, что у правительства остались нераспределенными среди банков еще 800 млн рублей, на которые могут претендовать УБРиР, Челябинвестбанк, Сургутнефтегазбанк, «Кубань Кредит» и «ЦентроКредит».

Впрочем, добавил замминистра, эти кредитные организации снова отказались от предложения Минфина поучаствовать в госпрограмме по докапитализации. Таким образом, нераспределенные 800 млн рублей будут переданы в «Российский Капитал» — дочернюю структуру АСВ.

Ранее Счетная палата РФ заявила, что повышения капитализации региональных банков через механизм ОФЗ в 2015 году не произошло. По данным ведомства, из 834 российских кредитных организаций меры по докапитализации через механизм ОФЗ в прошлом году были реализованы в 25 выбранных правительством РФ в качестве системно значимых кредитных организациях на общую сумму 802,7 млрд рублей.

Банк ДОМ.РФ АО «Банк ДОМ.РФ» (бывш. АО «АКБ «Российский Капитал») — крупный столичный финансовый институт, подконтрольный «ДОМ.РФ» (бывш. АИЖК). Входит в топ-40 российских банков по размеру активов. Банк активен в корпоративном кредитовании, операциях с ценными бумагами, расчетах. Крупнейшим источником фондирования выступают депозиты населения. В настоящее время на базе кредитной организации создается универсальный ипотечно-строительный банк. В работе с корпоративными клиентами фининститут сосредоточится на проектном финансировании, с частными клиентами — на ипотечном кредитовании.



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 244,25 млрд рублей (38-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,44 млрд, кредитный портфель — 98,78 млрд, обязательства перед населением — 75,65 млрд.