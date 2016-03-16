Минфин РФ определил пять российских банков, которые получат оставшиеся денежные средства в рамках программы по докапитализации. Об этом сообщил журналистам в Госдуме замглавы финведомства Алексей Моисеев, передает спецкор портала Банки.ру.
«Дополнительно к тому, что уже было выдано, 8,2 миллиарда рублей выдается банку «Российский Капитал», плюс по 100 миллионов рублей мы даем «Уралсибу», Транскапиталбанку, РосЕвроБанку и «Пересвету», — сказал Моисеев.
Он уточнил, что у правительства остались нераспределенными среди банков еще 800 млн рублей, на которые могут претендовать УБРиР, Челябинвестбанк, Сургутнефтегазбанк, «Кубань Кредит» и «ЦентроКредит».
Впрочем, добавил замминистра, эти кредитные организации снова отказались от предложения Минфина поучаствовать в госпрограмме по докапитализации. Таким образом, нераспределенные 800 млн рублей будут переданы в «Российский Капитал» — дочернюю структуру АСВ.
Ранее Счетная палата РФ заявила, что повышения капитализации региональных банков через механизм ОФЗ в 2015 году не произошло. По данным ведомства, из 834 российских кредитных организаций меры по докапитализации через механизм ОФЗ в прошлом году были реализованы в 25 выбранных правительством РФ в качестве системно значимых кредитных организациях на общую сумму 802,7 млрд рублей.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 244,25 млрд рублей (38-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,44 млрд, кредитный портфель — 98,78 млрд, обязательства перед населением — 75,65 млрд.
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц. Кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет.
По данным на 31 мая 2018 года, Владимиру Когану принадлежало 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций оставалось напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) была распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 556,47 млрд рублей (18-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 52,76 млрд, кредитный портфель — 257,66 млрд, обязательства перед населением — 154,26 млрд.