В 2015 году средства клиентов ВТБ выросли на 28,2%, в то время как кредитный портфель увеличился на 10,5%

В 2015 году чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 1,7 млрд рублей, а за IV квартал прошлого года — 12,6 млрд, следует из материалов к финансовой отчетности кредитной организации.



Процентные доходы в прошлом году составили 1 100,9 млрд рублей, увеличившись на 30,4% по сравнению с 2014 годом в связи с ростом процентных ставок в РФ и увеличением у группы ВТБ активов, приносящих процентный доход. Совокупные расходы на создание резервов по итогам 2015 года составили 178,1 млрд рублей (снижение на 35,3% по сравнению с 2014 годом). В IV квартале 2015 года расходы на создание резервов достигли 41,2 млрд рублей. Они снизились на 62,2% по сравнению с IV кварталом 2014 года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле группы ВТБ (включающем кредиты, заложенные по договорам РЕПО) на 31 декабря 2015 года составляла 6,3%. Средства клиентов выросли на 1,7% в IV квартале, преимущественно благодаря росту в розничном сегменте. Объем привлеченных средств физлиц по итогам квартала увеличился на 11,2%. В целом в 2015 году средства клиентов выросли на 28,2%, в то время как кредитный портфель увеличился на 10,5%.

Доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физлицам увеличилась до 44,6% на 31 декабря 2015 года (c 40,9% на 31 декабря 2014-го). Доли потребительских кредитов и кредитов по кредитным картам в портфеле составили 43,6% и 6,3% соответственно. Доля автокредитов в портфеле снизилась до 5,1% на конец года.

Коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня ВТБ на 31 декабря 2015 года составили 14,3% и 12,4% соответственно по сравнению с 12% и 9,8% на 31 декабря 2014-го. Расходы на персонал и административные расходы за прошлый год сократились на 0,3%.

«Значительный рост непроцентных доходов и строгий контроль над издержками помогли нам справиться с последствиями резкого сокращения чистой процентной маржи и получить прибыль по итогам как IV квартала, так и 2015 года в целом. В последнем квартале года, несмотря на сохраняющуюся волатильность макроэкономических показателей, мы наблюдали продолжающееся восстановление спроса на финансирование со стороны наших корпоративных клиентов. Наша работа по дальнейшему развитию розничного бизнеса способствовала значительному притоку средств населения, при этом розничный кредитный портфель продолжал расти за счет ипотечного кредитования. Мы ожидаем, что недавно созданный Почта Банк дополнительно усилит розничный сегмент группы, который продолжит играть для нас важную роль в будущем», — прокомментировал президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

