Абсолют Банк предлагает посетителям Банки.ру оформить вклад «Весенний хит» на эксклюзивных условиях, подав заявку и получив промокод на портале.
Вклад можно открыть в период с 17 по 31 марта 2016 года. Денежные средства размещаются на срок до одного года. Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 50 тыс. рублей. Процентная ставка зависит от срока размещения средств и может составлять при размещении средств на шесть месяцев 10%, а на один год — 10,65% годовых. Проценты выплачиваются по окончании срока договора.
При досрочном расторжении по истечении 181 дня проценты выплачиваются из расчета 0,6 ставки по вкладу, установленной на дату оформления договора.
«В рейтинге сберегательных вкладов с аналогичными условиями, предлагаемых российскими банками, входящими в топ-50 по величине активов, «Весенний хит» занимает одну из лидирующих позиций. Кроме того, Абсолют Банк располагает широкой сетью офисов по всей России. Воспользоваться спецпредложением смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, Краснодара и других городов», — комментирует специалист по депозитным продуктам Банки.ру Наталия Болдырева.
Вкладчики также могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. По новым правилам его проведения ежемесячно разыгрываются 50 призов и два дополнительных специальных приза «Джокер» под номерами «77» и «777» — все по 20 тыс. рублей.
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» — крупный коммерческий фининститут, дочерняя организация негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». До мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, которая продала его структурам НПФ за 300 млн евро. Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание корпоративных клиентов и среднего бизнеса, развитие розничного направления с фокусом на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов. В апреле 2014 года завершилась сделка по присоединению «КИТ Финанса» к Абсолют Банку, начавшаяся осенью 2013 года.
С декабря 2015 года занимается финансовым оздоровлением ПАО «Балтинвестбанк». На текущий момент НПФ «Благосостояние» через дочерние и зависимые структуры (ПАО «Объединенные кредитные системы», АО «УК Тринфико», АО «УК ТФГ», ЗАО «Лидер» и др.) контролирует свыше 90% акций в капитале Абсолют Банка.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 277,54 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,12 млрд, кредитный портфель — 133,08 млрд, обязательства перед населением — 105,97 млрд.