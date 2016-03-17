Процентная ставка зависит от суммы первоначального взноса и может составлять при размещении средств на шесть месяцев 10%, а на один год — 10,65% годовых

Абсолют Банк предлагает посетителям Банки.ру оформить вклад «Весенний хит» на эксклюзивных условиях, подав заявку и получив промокод на портале.

Вклад можно открыть в период с 17 по 31 марта 2016 года. Денежные средства размещаются на срок до одного года. Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 50 тыс. рублей. Процентная ставка зависит от срока размещения средств и может составлять при размещении средств на шесть месяцев 10%, а на один год — 10,65% годовых. Проценты выплачиваются по окончании срока договора.



При досрочном расторжении по истечении 181 дня проценты выплачиваются из расчета 0,6 ставки по вкладу, установленной на дату оформления договора.

«В рейтинге сберегательных вкладов с аналогичными условиями, предлагаемых российскими банками, входящими в топ-50 по величине активов, «Весенний хит» занимает одну из лидирующих позиций. Кроме того, Абсолют Банк располагает широкой сетью офисов по всей России. Воспользоваться спецпредложением смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, Краснодара и других городов», — комментирует специалист по депозитным продуктам Банки.ру Наталия Болдырева.

Вкладчики также могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. По новым правилам его проведения ежемесячно разыгрываются 50 призов и два дополнительных специальных приза «Джокер» под номерами «77» и «777» — все по 20 тыс. рублей.

