ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации

Обязательные нормативы ЦБ в феврале нарушили 24 банка и одна НКО. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Четыре банка впоследствии были лишены лицензий.

Столичный банк «Екатерининский» на протяжении 18 дней нарушал норматив достаточности капитала (Н1) и норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), также банком 20 дней не исполнялись нормативы достаточности базового капитала (Н1.1) и основного капитала (Н1.2), на протяжении 16 дней не выполнялся норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1). Ранее банк дважды становился нарушителем нормативов, 17 марта лицензия у него была отозвана.

Росавтобанк, лишившийся лицензии 4 марта, нарушил в феврале сразу несколько нормативов: на протяжении 17 дней банком были нарушены норматив достаточности капитала (Н1), нормативы достаточности базового капитала (Н1.1) и основного капитала (Н1.2), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), также 13 дней не выполнялся норматив текущей ликвидности (Н3).

Владикавказский 1Банк 29 февраля нарушил норматив достаточности основного капитала (Н1.2), норматив мгновенной ликвидности (Н2) и норматив текущей ликвидности (Н3). Лицензия у банка была отозвана 17 марта.

Национальный Корпоративный Банк 12 дней подряд не соблюдал норматив достаточности базового капитала (Н1.1) и норматив достаточности основного капитала (Н1.2). 17 марта Банк России отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций.

Банк «Советский», проходящий процедуру финансового оздоровления при участии Татфондбанка, на протяжении 10 дней не соблюдал норматив достаточности капитала (Н1), нормативы достаточности базового капитала (Н1.1), основного капитала (Н1.2), долгосрочной ликвидности (Н4), максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1). Три дня банк не исполнял также и норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (Н9.1).

Межрегиональный Банк Реконструкции (МБР-Банк) нарушал норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) на протяжении 16 дней февраля. Банк не является участником системы страхования вкладов и становится нарушителем нормативов впервые.

Один день, 5 февраля, столичный Банк Инноваций и Развития нарушил норматив основного капитала (Н1.2), все остальные нормативы банком исполняются с запасом. Банк становится нарушителем нормативов второй месяц подряд.

Крайинвестбанк, финансовым оздоровлением которого с декабря 2015 года занимается РНКБ, в течение 19 дней нарушал норматив достаточности базового капитала (Н1.1) и норматив достаточности основного капитала (Н1.2).

Банк Развития Технологий в феврале нарушил сразу несколько нормативов: норматив достаточности основного капитала (Н1.2), норматив мгновенной ликвидности (Н2) и норматив текущей ликвидности (Н3). Напомним, что с конца января в банке действует ограничение на открытие новых депозитных счетов сроком на полгода. Позже рейтинговое агентство AK&M понизило рейтинг кредитоспособности банка по национальной шкале с уровня «В++» до уровня «В+», прогноз был изменен со «стабильного» на «негативный».

Установленное Банком России значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) кредитными организациями АО «Генбанк» и ООО «Банк БЦК-Москва» соблюдалось, но показатели были ниже уровня 5,5% в течение 24 дней и двух дней соответственно. С 1 января значение норматива Н1.1 должно быть не менее 4,5%.

Список нарушителей по-прежнему не покидают Социнвестбанк, КБ «Пойдем!», самарский банк «Солидарность», Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Московский Областной Банк, «Экспресс-Волга», Инресбанк, Финанс Бизнес Банк, Рост Банк, «Бинбанк Кредитные Карты», банк «Таврический» и НБ «Траст», а также РНКО «Вест».

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.

На 1 марта банк «Богородский» и ФИА-Банк имели отрицательное значение капитала. Капитал ФИА-Банка на начало марта составил минус 5,48 млрд рублей, капитал банка «Богородский» опустился до значения минус 385,7 млн рублей.

