Центробанк намерен изменить форму страхового полиса ОСАГО и дополнить ее полем с QR-кодом. С помощью него можно будет получить сведения о договоре ОСАГО на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В частности, будет доступна информация о страховщике, с которым заключен договор ОСАГО, а подлинность полиса сможет проверить как сам автовладелец, так и сотрудник ГАИ или потерпевший в ДТП.

«Данная мера направлена на повышение защиты прав автовладельцев и на борьбу с поддельными бланками полисов ОСАГО, — пояснил директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук. — Введение QR-кода упростит проверку полиса, так как не надо будет самостоятельно разбираться с сервисами на сайте РСА. Переход будет осуществляться по гиперссылке сразу к информации по конкретному договору ОСАГО».

Рабочая группа РСА уже согласовала выделение определенного места на бланке для печати QR-кода. Эти меры также согласованы с Гознаком.



«К настоящему моменту утверждена бумага с элементами защиты нового полиса ОСАГО. К 1 апреля планируется утвердить макет нового бланка полиса ОСАГО», — отметили в РСА.



До 1 июля 2016 года включительно при заключении договоров ОСАГО страховщики смогут использовать действующую в настоящее время форму полиса — без QR-кода. В ЦБ также добавили, что на бланке полиса будет отражаться подробный расчет размера страховой премии с указанием значений всех коэффициентов, влияющих на конечную стоимость страховки, в том числе и коэффициента «бонус-малус».