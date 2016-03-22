Группа ВТБ, уже больше двух лет выбирающая стратегию развития группового бизнеса — слить все свои банки воедино, оставить как есть, избавившись от проблемных частей бизнеса, или изменить функционал — склонилась к последнему варианту, выяснила газета «Коммерсант».

Дальнейшая интеграция активов обсуждалась на прошлой неделе на стратегической сессии группы. Речь идет об активах, судьба которых еще не определена: розничном ВТБ 24 и инвестиционном «ВТБ Капитале». Издание напоминает, что Банк Москвы, также входящий в группу, в «хорошей» части активов в мае будет присоединен к ВТБ, «плохая», превратившись в М-Банк, может просуществовать до 2026 года — окончания срока кредита Агентства по страхованию вкладов на оздоровление Банка Москвы. Лето Банк в периметр интеграции не входит, так как на его базе совместно с Почтой России теперь строится Почта Банк. По информации источников «Коммерсанта», знакомых с ситуацией, на сессии обсуждались варианты от полного присоединения ВТБ 24 и «ВТБ Капитала» к ВТБ до сохранения их в текущем состоянии с полноценным функционалом. В итоге получился промежуточный вариант. «Было решено остановиться на варианте частичной интеграции — объединении всех бэк-офисных функций (IT, финансы, коммуникации, юридические службы, стратегические вопросы, административно-хозяйственная деятельность, кадры, служба безопасности и аудит) на базе головного банка ВТБ при сохранении юрлиц ВТБ 24 и «ВТБ Капитала» для непосредственной работы с клиентами», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По итогам заседания было решено до середины апреля подготовить «дорожную карту» интеграции, а завершить процесс до конца года, указывают собеседники газеты. Впрочем, по их словам, 100-процентной определенности нет и сейчас: если вариант частичной интеграции не докажет свою эффективность, есть шанс возврата к сценарию полной интеграции. По информации «Коммерсанта», в ВТБ ожидают, что выбранный вариант интеграции позволит сэкономить 30—50% совокупных расходов группы на бэк-офис, которые, исходя из оценок участников рынка, могут составлять до 120 млрд рублей. С учетом запланированной экономии от интеграции данных функций в головной банк ВТБ экономия должна составить приблизительно 40—60 млрд рублей, указывают банкиры.