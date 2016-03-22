Мико-Банк приостановил обслуживание физических и юридических лиц, сообщили Банки.ру в кредитной организации.



«Работа с физическими лицами приостановлена. С юридическими лицами такая же ситуация, возможны только выписки счетов», — сказали в банке. Как долго продлится такая ситуация, сотрудники банка не пояснили.

По информации источника Банки.ру, с 21 марта банк отключен от системы электронных платежей Банка России (БЭСП).

ЦБ с 1 марта 2016 года ввел в Мико-Банке запрет на привлечение во вклады денежных средств физлиц и открытие банковских счетов частных лиц. Об этом банк самостоятельно сообщил на своем сайте. После введения запрета банк приступил к сокращению сети: всего с начала марта было закрыто восемь дополнительных офисов Мико-Банка.

На 1 марта объем вкладов физических лиц в Мико-Банке составлял 587,4 млн рублей, средства предприятий и организаций — 811,2 млн.