Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду марта составила 9,77%. Такие данные Банк России опубликовал во вторник.

В первой декаде марта средняя максимальная ставка равнялась 9,79%, то есть снижение составило 0,02 процентного пункта. До этого весь февраль ставка держалась на уровне 9,76%. На пиковой отметке в 15,64% показатель был в конце декабря 2014 года после резкого повышения ключевой ставки ЦБ (сразу на 6,5 п. п. — до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Если банк укладывается в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), он будет платить отчисления по ставке 0,1% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составит 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная ставка страховых взносов установлена на максимальном уровне, предусмотренном в законодательстве, — 50% базовой ставки, а повышенная дополнительная ставка — 200% базовой ставки.

Базовый уровень доходности рублевых депозитов до востребования установлен на март на уровне 6,689%, на срок до 90 дней — 8,742%, от 91 до 180 дней — 10,476%, от 181 дня до года — 11,35%, на срок свыше года — 11,512%.

