Йоханн Йонах будет отвечать в Промсвязьбанке за корпоративный бизнес, финансовые рынки и частное банковское обслуживание

Йоханн Йонах назначен на должность первого вице-президента Промсвязьбанка. Об этом сообщили в среду в кредитной организации.

Комментируя назначение, председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев отметил, что Йонах за годы работы в российских и зарубежных банках «зарекомендовал себя как эффективный управленец и теперь продолжит развитие корпоративного и инвестиционного направлений Промсвязьбанка». В релизе банка уточняется, что новый топ-менеджер будет отвечать за корпоративный бизнес, финансовые рынки и частное банковское обслуживание.

«ПСБ намерен стать одним из лучших частных банков в стране, поэтому мы усиливаем команду, в том числе привлекая высококлассных менеджеров. Мы уверены, что назначение Йоханна Йонаха будет способствовать успешной реализации нашей стратегии», — подчеркнул Ананьев.

Йонах окончил Экономический университет в Вене по направлению «коммерческие науки», имеет степень магистра социальных и экономических наук. Более 20 лет он занимал руководящие должности в группе Raiffeisen в Восточной Европе, в том числе в 2006—2008 годах руководил российским Райффайзенбанком. С 2008 по 2011 год Йонах занимал пост главы банковской группы Альфа-Банка и возглавлял наблюдательные советы банков группы в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане и Нидерландах.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на человека, близкого к Промсвязьбанку, написала , что Йонаху может быть поручено курировать вопросы интеграции банков, которые Промсвязьбанк приобрел или получил на санацию в 2015 году.



Источники «Коммерсанта» связывали обновление управленческой стратегии Промсвязьбанка с изменением структуры собственников. За последнее время банк покинули несколько членов правления, отмечала газета. Совладелец банка Дмитрий Ананьев занимает должность предправления с февраля.