Современный Коммерческий Ипотечный Банк перерегистрировался под новым наименованием, заменив в полном старом названии одно слово, и с 21 марта 2016 года значится в ЕГРЮЛ как ООО «Современный Коммерческий Инновационный Банк». Сокращенное наименование осталось прежним: ООО «Банк «СКИБ».

Финучреждение, основанное в конце 90-х в Калужской области как Инвестиционно-Кредитный Банк (в число учредителей с мажоритарной долей входил обанкротившийся в прошлом году банк «Российский Кредит»), за время своей работы несколько раз меняло владельцев и названия. В частности, в 2005 году Инвестиционно-Кредитный Банк был приобретен крупным индийским банком ICICI Bank Limited, получив в результате новое наименование — ООО «АйСиАйСиАй Банк Евразия».

В марте 2015-го индийский банк продал свою российскую «дочку» Совкомбанку, который объявил тогда о намерении развивать на базе нового подконтрольного банка бизнес по ипотечному кредитованию. Летом прошлого года АйСиАйСиАй Банк, на тот момент 100-процентная «дочка» Совкомбанка, взял новое наименование, отражавшее одновременно его аффилированность с Совкомбанком и новый профиль деятельности, — ООО «Современный Коммерческий Ипотечный Банк». Тогда же дочерний банк «переехал» из Москвы, где в то время базировался, в Кострому, зарегистрировавшись там по одному адресу с Совкомбанком.

В настоящий момент (согласно последней раскрываемой информации на 2 октября 2015 года) Совкомбанку принадлежит 55,01% СКИБ. Оставшиеся участники — ряд физлиц, в числе которых брат губернатора Московской области Андрея Воробьева бизнесмен Максим Воробьев. Осенью прошлого года он приобрел 9,99% СКИБ у Совкомбанка и, как сообщала газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, планирует наращивать долю.