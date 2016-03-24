Самарский ФИА-Банк работает с отрицательным капиталом — минус 5,5 млрд рублей на 1 марта, следует из отчетности кредитной организации. ЦБ должен отозвать лицензию, но не делает это, надеясь санировать банк, пишут «Ведомости». По данным издания, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готовится провести конкурс на санацию ФИА-Банка.

На 1 февраля капитал кредитной организации был положительный — 2,1 млрд. В последней отчетности банка указано лишь, что «сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала», составляет 7,1 млрд рублей, но что именно стало причиной сокращения капитала, банк не расшифровал. Из баланса банка видно, что он создал 4,2 млрд рублей резервов по кредитам компаниям.

Снижение норматива достаточности капитала ниже 2% обязывает регулятора отозвать у банка лицензию (с начала 2016 года минимальное значение этого норматива — 8%), но ФИА-Банк сохраняет лицензию. Представитель ЦБ не объяснил, почему так происходит.

ЦБ обязан отозвать лицензию в течение 15 дней, указывает партнер BGP Litigation Александр Голиков. Но на практике регулятор может повременить с отзывом лицензии в поисках решения, как улучшить финансовое состояние банка, продолжает он, это может быть решение санировать банк, ввести временную администрацию, потребовать от акционеров докапитализации и т. д.

ФИА-Банк планируется санировать, сообщает источник, близкий к надзорному блоку ЦБ, — этим и объясняется промедление регулятора. По словам собеседника издания, АСВ готовится провести конкурс на санацию ФИА-Банка. Данным проектом интересуется представитель депутата-единоросса — миллиардера Зелимхана Муцоева, сообщало на этой неделе самарское издание Saminvestor.ru. Человек, близкий к надзорному блоку ЦБ, подтвердил газете, что Муцоев проявлял интерес к санации ФИА-Банка.

На текущей неделе RAEX снизило ФИА-Банку рейтинг (до «С+») и отозвало его. Агентство объяснило это сокращением капитала банка, но с учетом «информации от банка о вероятной санации» установило «развивающийся» прогноз. По словам контрагента ФИА-Банка, финансовое учреждение ведет зарплатные проекты многих бюджетных предприятий области, что могло стать, по его мнению, весомым аргументом в пользу решения о санации банка. Вкладов физических лиц на 1 марта в кредитной организации было 16,3 млрд рублей.