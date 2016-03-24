В рейтинге рублевых вкладов с аналогичными условиями процентные ставки по новому спецпредложению Локо-Банка являются максимальными

Локо-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру открыть вклад «Весна в плюсе» на эксклюзивных условиях. Для этого нужно предварительно получить промокод.

Минимальная сумма вклада установлена в размере 100 тыс. рублей, максимальная сумма — 2 млн рублей. Депозит оформляется на 300 дней и предусматривает два равных периода начисления процентов. По истечении первого периода размер процентной ставки увеличивается более чем на 2 процентных пункта.

При первоначальном взносе от 100 тыс. рублей средняя годовая ставка за весь срок хранения средств составит 11,1%, а от 700 тыс. рублей — 11,35%. Вкладчик может получить еще больший доход путем пополнения депозита в течение первых 200 дней после оформления договора. Минимальная сумма дополнительного взноса установлена в размере 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты и могут быть использованы вкладчиком по своему усмотрению.

Вклад можно открыть с 24 марта по 30 апреля 2016 года.

«В рейтинге рублевых вкладов с аналогичными условиями, предлагаемых крупными российскими банками, процентные ставки по новому спецпредложению Локо-Банка являются максимальными», — отметила эксперт портала Банки.ру Наталия Болдырева плюсы спецпредложения, напомнив, что банк входит в топ-100 кредитных организаций по величине активов и располагает широкой филиальной сетью.

Офисы банка представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Челябинске и других городах.

Вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. По правилам ее проведения ежемесячно разыгрываются 50 призов и дополнительный специальный приз «Джокер» под номером «777» — все по 20 тыс. рублей.