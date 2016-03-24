Локо-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру открыть вклад «Весна в плюсе» на эксклюзивных условиях. Для этого нужно предварительно получить промокод.
Минимальная сумма вклада установлена в размере 100 тыс. рублей, максимальная сумма — 2 млн рублей. Депозит оформляется на 300 дней и предусматривает два равных периода начисления процентов. По истечении первого периода размер процентной ставки увеличивается более чем на 2 процентных пункта.
При первоначальном взносе от 100 тыс. рублей средняя годовая ставка за весь срок хранения средств составит 11,1%, а от 700 тыс. рублей — 11,35%. Вкладчик может получить еще больший доход путем пополнения депозита в течение первых 200 дней после оформления договора. Минимальная сумма дополнительного взноса установлена в размере 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты и могут быть использованы вкладчиком по своему усмотрению.
Вклад можно открыть с 24 марта по 30 апреля 2016 года.
«В рейтинге рублевых вкладов с аналогичными условиями, предлагаемых крупными российскими банками, процентные ставки по новому спецпредложению Локо-Банка являются максимальными», — отметила эксперт портала Банки.ру Наталия Болдырева плюсы спецпредложения, напомнив, что банк входит в топ-100 кредитных организаций по величине активов и располагает широкой филиальной сетью.
Офисы банка представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Челябинске и других городах.
Вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. По правилам ее проведения ежемесячно разыгрываются 50 призов и дополнительный специальный приз «Джокер» под номером «777» — все по 20 тыс. рублей.
АО «КБ «Локо-Банк» — средний по размеру активов московский универсальный банк с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, операции с ценными бумагами.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров Станислав Богуславский и его дочь Яна Богуславская (в совокупности 38,31% акций в уставном капитале), члены совета директоров Михаил Рабинович (13,30%) и Владимир Давыдик (в совокупности с долей сына Ильи Давыдика — 9,99%), Нина Обухова (9,88%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (9,999%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка. Доли остальных акционеров не превышают 5%.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 88,83 млрд рублей (72-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 15,68 млрд, кредитный портфель — 57,61 млрд, обязательства перед населением — 55,40 млрд.