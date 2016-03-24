ЦБ оставил еще два банка без лицензий

Банк России отозвал с 24 марта лицензии на осуществление банковских операций у банка «Богородский» (регистрационный номер 1277) и Мико-Банка (регистрационный номер 3195). Об этом в четверг сообщила пресс-служба регулятора.

Решение об отзыве лицензий принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, уточнили в Центробанке.

При этом значение нормативов достаточности капитала банка «Богородский» опустилось ниже 2%, а размер собственных средств — ниже минимального значения уставного капитала на дату государственной регистрации кредитной организации. Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. «В результате исполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства», — говорится в сообщении ЦБ.

Мико-Банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые риски. «Надлежащая оценка кредитного риска и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, в середине марта 2016 года банк фактически прекратил свою операционную деятельность», — уточнятся в пресс-релизе регулятора.

Руководители и собственники кредитных организаций не предприняли действенных мер по нормализации их деятельности, подчеркивает Банк России.

Оба банка — участники системы страхования вкладов. Выплаты страховки их вкладчикам начнутся не позднее 7 апреля, сообщило Агентство по страхованию вкладов.

Ранее сообщалось, что ЦБ с 1 марта 2016 года ввел в Мико-Банке запрет на привлечение во вклады денежных средств физлиц и открытие банковских счетов частных лиц. С 21 марта банк был отключен от системы электронных платежей Банка России (БЭСП). Кроме того, Мико-Банк приостановил обслуживание физических и юридических лиц.

В КБ «Богородский» с 21 марта было введено частичное ограничение расчетов через систему БЭСП.