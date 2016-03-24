В Казани в четверг, 24 марта, открылся первый в России Центр партнерского банкинга. Об этом сообщается на сайте Татфондбанка, а также на официальной странице президента Татарстана Рустама Минниханова.

Центр партнерского банкинга располагается по адресу: ул. Марселя Салимжанова, д. 10/73. У центра имеется собственный сайт: cpbank.ru. Подразделение работает в статусе филиала Татагропромбанка, который вместе с Татфондбанком участвует в реализации пилотного проекта. Управляющим назначен Альберт Шагивалеев.

Фактически речь идет о появлении первого в России полностью исламского банковского учреждения . Как поясняется, под партнерским банкингом подразумеваются взаимоотношения финучреждения с клиентом, в основе которых лежит принцип доверительного партнерства. Такой альтернативный вид банковского обслуживания соответствует принципам финансирования, которые широко применяются в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге — отказ от ссудного процента, осуществления высокорисковых операций и сделок с неопределенностью. На сайте Центра партнерского банкинга указано, что он создан при содействии в том числе Духовного управления мусульман Республики Татарстан и Исламского банка развития (Саудовская Аравия).

«Мы должны сформировать такую форму обслуживания клиентов, которая бы прежде всего соответствовала российскому банковскому законодательству и не противоречила исламскому банкингу, — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, участвовавший в церемонии открытия нового учреждения. — Такая площадка здесь появилась». Глава республики напомнил, что рабочую группу по партнерскому банкингу возглавляет первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский.

На сайте Центра партнерского банкинга отмечается, что его услугами смогут воспользоваться клиенты независимо от их вероисповедания.

Центр предлагает клиентам-физлицам, в частности, финансирование покупки автомобиля и недвижимости, открытие и обслуживание счетов, дебетовые карты, различные виды денежных переводов, прием платежей, монеты из драгоценных металлов.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагаются программы финансирования, расчетно-кассовое обслуживание, конверсионные операции, корпоративные карты, аккредитивы, переводы, валютный контроль. Кроме того, для корпоративных клиентов в ближайшее время будет доступно проектное финансирование.

Ранее в марте стало известно, что Татагропромбанк более чем удвоил уставный капитал за счет вхождения в число его участников крупнейшего акционера Татфондбанка — компании «Новая нефтехимия», получившей 50,33%.

