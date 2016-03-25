Госсекретарь США Джон Керри на переговорах в Москве сообщил, что президент Барак Обама готов снять санкции с России, если все положения минских договоренностей по Украине будут выполнены.



«Я повторил обещания президента Обамы, что санкции будут сняты, если все пункты Минских соглашений будут выполнены, включая вывод всех орудий и войск и возвращение суверенитета украинской границе», — сказал Керри по итогам переговоров.

«Мы знаем, что в последние годы между Россией и США были разногласия, но предметные дискуссии, как та, что состоялась сегодня, ведут к лучшим результатам. Сиюминутным или неизбежным, это тот путь, который мы выбрали, чтобы решать важные проблемы, с которыми столкнулся мир», — добавил он.

«Всегда стоит приложить усилия, чтобы попытаться и прийти к прогрессу», — отметил Керри.

В настоящее время между Россией и США сохраняются напряженные отношения в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

Президент США Барак Обама в начале марта продлил санкции, введенные ранее. В американском посольстве напомнили, что в любой момент глава государства может эти санкции отменить.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Западные и украинские политики обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия эти обвинения отвергает.