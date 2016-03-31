Vimpelcom Ltd. направил в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проспект, в котором говорится о возможности продажи до 89,2% его обыкновенных акций, пишут «Ведомости». Столько принадлежит основным акционерам Vimpelcom ltd. — LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Михаила Кузьмичева (56,2% в обыкновенных акциях и 47,9% в голосах) и Telenor (33% обыкновенных акций оператора, или 43% голосующих). Остальное торгуется на Нью-Йоркской бирже.

Акционеры ведут переговоры о продаже доли в операторе гонконгскому холдингу Hutchison, рассказывали еще в начале марта «Ведомостям» два человека: один близок к голландской компании, другой — к ее «дочке» в России, «Вымпелкому». Также о переговорах известно одному из партнеров голландского оператора (слышал об этом от нескольких топ-менеджеров амстердамской компании) и собеседнику «Ведомостей», близко знакомому с другими крупными акционерами Vimpelcom ltd. — компанией LetterOne (он также утверждает, что слышал об этом от них).

Представители LetterOne и Vimpelcom несколько недель игнорировали запросы «Ведомостей» по этому поводу. Представители Telenor и Hutchison отказывались от комментариев.

По словам двух собеседников издания, российский актив может не войти в периметр сделки. Ранее источники «Ведомостей» рассказывали, что владельцы российского «Вымпелкома» вели переговоры о консолидации с владельцами «Т2 РТК холдинга» (Tele2).

Telenor — старейший из крупных акционеров Vimpelcom: он инвестировал в компанию первые 160 млн долларов еще в декабре 1998 года, когда та работала только в России и не помышляла о зарубежной экспансии. Но осенью компания заявила о желании выйти из состава акционеров Vimpelcom из-за «сложности» актива, невозможности контролировать его деятельность и постоянно снижающейся капитализации. В феврале норвежцы заявили, что ускорят процесс поиска покупателей после того, как Vimpelcom признал факт совершения коррупционных сделок в Узбекистане.

Hutchison Whampoa — гонконгская инвестиционная группа, владеющая активами по всему миру. Компания намерена стать партнером Vimpelcom ltd. в Италии: в прошлом году стороны договорились объединить операторов Wind («дочка» Vimpelcom) и Three («дочка» Hutchison). Эту сделку предстоит одобрить Еврокомиссии. Сегодня Еврокомиссия сообщила, что начала изучать, не повредит ли сделка конкуренции на рынке.

На дату публикации проспекта (31 марта) Vimpelcom не получал уведомлений от акционеров о продаже акций. «Не может быть уверенности, что какой-либо акционер будет продавать акции», — отмечается в проспекте.

Подобный проспект Vimpelcom публиковал и ранее — в мае 2014 года. Тогда источники в компании поясняли, что он имеет техническое значение и не означает, что кто-либо из акционеров Vimpelcom собирается продавать бумаги, пишет Интерфакс. В отличие от нового проспекта в документе 2014 года не указывалось количество акций, которых может коснуться продажа, передает агентство.