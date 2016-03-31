Информация о том, что с 1 июля 2016 года банки получат право не возвращать клиентам средства, не соответствует действительности, сообщили Банки.ру в пресс-службе ЦБ РФ.



«Банки не имеют права не возвращать деньги своим клиентам согласно действующему законодательству», — подчеркнули в ЦБ.

Данная информация была опубликована в некоторых СМИ вместе с упоминанием нормы федерального закона, которая дает банкам право запрашивать у клиентов сведения об источнике происхождения денежных средств. В ЦБ пояснили, что данная норма была принята еще в июне 2015 года и соответствует требованиям FATF (межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма).

«Банки получили право на определение источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов еще в июне 2015 года. Соответствующая норма предусмотрена федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствует требованиям FATF. Банки самостоятельно, в соответствии со своими правилами внутреннего «противолегализационного» контроля, определяют случаи реализации этого права и при необходимости могут запросить у клиента дополнительные сведения», — рассказали в пресс-службе регулятора.

Ранее заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на конференции «Банковская система России — 2016: практические вопросы надзора и регулирования» заявил, что регулятор не будет требовать от банков реализации этого права до тех пор, пока не будет завершена процедура амнистии капитала.

«Пока процедура амнистии капитала не завершена, Банк России или финансовый мониторинг не будут настаивать на реализации права банков при определенных обстоятельствах получать от своих клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств», — сказал Ясинский, уточнив, что эта работа будет активизирована во второй половине 2016 года.